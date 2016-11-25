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Adana Demirspor, Göztepe'yi 2 golle geçti

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor 2-1 önde tamamladı.

Adana Demirspor, Göztepeyi 2 golle geçti

25 Kasım 2016 21:04

TFF 1. Lig (Maç sonucu) Adana Demirspor: 2 - Göztepe: 1 

Maçtan dakikalar 

15. dakikada Adana Demirspor’da Sercan Kaya kaleci ile karşı karşıya kaldı plasesinde Günay zor pozisyonda topu çıkarttı.
17. dakikada Göztepe’de Jahovic'in yaklaşık 25 metreden şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.
37. dakikada Jahovic'in ortasında Umut Nayir, Adana Demirspor savunmasına rağmen meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
51. dakikada Adana Demirspor’da Mustafa Durak’ın ortasında kafa vuran Onur Akbay topu ağlarla buluşturdu. 1-1
54. dakikada Adana Demirspor’da Waldison’un ara pasında Pote kaleci ile karşı karşıya kaldı. Plasesinde meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-1
83. dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan Göksu’nun ortasında Pote'nin kafa vuruşunda top kaleci Günay’da kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Bülent Gökçü xx, Ahmet Ayaz xx
Adana Demirspor: Emrullah xxx, Göksu xxx, Servan, Mustafa xx, Sercan xxx (Mehmet dk. 90 x), Waldison xx, Ozan x (Pote dk. 45 xxx), Onur xxx, Oğuzhan xxx, Berkay xxx, Serkan xx
Yedekler: Zülküf, Tufan, Khaled, Tevfik, Raspopovic
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Göztepe: Günay x, Leo xx, Umut xx, İsmail x (Emre dk. 60 x), Fuchs x (Hakan dk. 80 x), Salim xx, Jahovic x, Gosso xx, Leroy xx (Kone dk. 66 x), Gençer x, Tayfur x
Yedekler: Mehmet, Emre Can, Soner, Tanju
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Umut (dk. 38) (Göztepe), Onur (dk. 51), Pote (dk. 54) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Onur, Serkan, Emrullah, Servan (Adana Demirspor), Salim, Leo, Gosso (Göztepe) 

Cemil Serezli

Etiketler: Adana Demirspor, Göztepe, TFF 1. Lig


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