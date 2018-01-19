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Adana Demirspor transfer tabelasını açamadı

TFF 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor’da transfer tabelası açılamadı.

Adana Demirspor transfer tabelasını açamadı

19 Ocak 2018 22:14

Türkiye Futbol Federasyonuna yatırılması gereken geçmiş futbolcu alacak ücreti 6 milyon lira mavi-lacivertli yönetim tarafından yatırılamadı. Sonuç olarak Adana Demirspor’da kampa katılan 4 yeni futbolcunun lisansları çıkartılamadı.

Türkiye Futbol Federasyonun talimatları doğrultusunda lisansların yetiştirilebilmesi için maçın oynanacağı saatin en az 24 saat öncesinden lisansların çıkartılması ve listelerin gönderilmesi gerekiyor. Adana Demirspor yönetimi 6 milyon lira borcu ise en geç 31 Ocak 2018 tarihine kadar ödemesi gerekiyor.

Öte yandan Adana Demirspor’da sarı kart cezalısı Ndip Tambe, Erhan Kartal, Yiğitcan Erdoğan ve sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ile Yiğit İncedemir’de Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek. 

Cemil Serezli
 

 

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