Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? |CANLI İZLE

TFF 1.Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Yeni Malatya, Sivasspor'un dün Bandırmaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükselmesinin ardından koltuğunu geri almak için mutlak 3 puan almak zorunda. Adana Demirspor ise zor günler geçiriyor. Ligde 34 puanla 13'üncü bulunan Adana Demirspor, küme hattındaki Büyükşehir Gaziantep'in yalnızca 1 puan üstünde yer alıyor. Küme düşme riskinden uzaklaşmak isteyen Akdeniz ekibi sahasında oynayacağı karşılaşmada seyircisinin de desteğiyle galibiyetin peşinde olacak. Zorlu Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı 8 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak kritik maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor CANLI İZLE

Adana Demirspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi gerginlik

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirsporli bir grup taraftar, takımının bugün oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi, misafir takımı futbolcuların konakladığı otel çevresinde izinsiz gösteri yaptı. Çevik kuvvet polisleri taraftarları otelin çevresinden uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Evkur Yeni Malatyaspor 32. haftada deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı için polislerin yoğun güvenliği önlemi altına şehre geldi. Sarı-kırmızılı kafilenin kentteki bir otele yerleştiği bilgisini alan taraftar grubu ise otel çevresine geldi. Otel çevresine gelen taraftar grubu izin göster yaparken, otelde konaklayan futbolcular ise camdan taraftarları izledi. Çevik kuvvet, taraftar grubunu slogan attıktan sonra otel çevresinden uzaklaştırdı. Sarı-kırmızılı kafile, otelden ayrılana kadar yoğun güvenlik önleminin devam edeceği öğrenildi.





Evkur Yeni Malatyaspor, Adana’ya 3 puan için gitti

Ligden düşme korkusu yaşamak istemeyen Adana Demirspor ile 32. haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek Evkur Yeni Malatyaspor bugün kara yoluyla Adana’ya gitti. Sarı-kırmızılı takımda hedef kazanıp hem Bandırma mağlubiyetini unutturmak hem de şampiyonluk için dev bir adım atmak.

Adana Demirspor maçı için bugün Malatya’da son kez çalışan Evkur Yeni Malatyaspor ter idmanının ardından yola çıktı. Malatya temsilcisinde sakat olan Jonathan Ayite kafileye dahil edilmedi. 35 kişilik Adana Demirspor maçı kafilesinde futbolcular ve teknik heyetin yanında yöneticiler de bulunurken, sarı-kırmızılılar ter idmanını da Malatya’da yaptı. Zorlu maç öncesi Bakan Bülent Tüfenkci ve taraftarın tesislerde takımı ziyaret etmesi, futbolcuların ve teknik heyetin moralini yükseltti.

Öte yandan Bandırmaspor maçındaki kötü futboldan dolayı bazı mevkilerde değişikliğe gitmesi beklenen Teknik Direktör İrfan Buz’un, savunmada Murat Akça’yı hücumda ise İrfan Başaran’ı ilk 11’e dahil etmesi bekleniyor. Rahman Buğra’nın yerine ise Mehmet Sak’ı düşünen Buz’un kadro ve taktik anlayış konusunda son kararını maç saati vereceği öğrenildi. İl Güvenlik Kurulu kararıyla maça alınmayacak Malatyalı taraftar ise karşılaşmayı Malatya’da toplu olarak izleyecek.

