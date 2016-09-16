Son antrenmanını Aytaç Durak Tesisleri’nde tamamlayana mavi-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Fevzi Elmas ve İzzet Çelik günü yürüyüş yaparak geçirdi. Gökçek Vederson ise antrenmanın büyük bölümünde takımla çalışırken, daha sonra ise bireysel olarak antrenman yaptı. Kendi evinde oynayacağı karşılaşmada taraftarların da desteğiyle 3 puan alarak yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Adana Demirspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri, sahadan galibiyetle ayrılmak için son dakikaya kadar savaşacaklarını söyledi.

Gaziantep deplasmanında Kurban Bayramı arifesi olmasına rağmen yaklaşık 3 bin kişinin tribünde yer almasının çok önemli olduğunu belirten Sözeri, “Kendi sahamızda ilk defa taraftarımızın önünde zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Müthiş coşkusuyla ve 90 dakika süren desteğiyle mavi-lacivertli taraftarımızın stadı dolduracağına inanıyoruz. Onların da desteğiyle 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz sonucu alıp yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.Yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak Adana Demirspor-Altınordu maçını Erkan Engin yönetecek.