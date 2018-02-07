Adana Demirspor’da 3. Mustafa Uğur dönemi başladı

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Mustafa Uğur’un resmen 3. dönemi başladı. Adana Demirspor'un Gaziantepspor oynayacağı karşılaşmada Mustafa Uğur takımının başında olacak. Mustafa Uğur, önceki dönemlerde mavi-lacivertli takımda toplam 43 maça çıktı. Bu maçlardan 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 defa da mağlubiyet aldı. Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ise imza töreninde yaptığı açıklamada, “Timuçin Bayazit'in istifa etmesinin ardından yeni bir teknik direktörle devam etmek zorundaydık. Mustafa hocamızın öncesinde kimseyle görüşmeden hocamızda bir görüşmemiz oldu kendiside Bandırmaspor’dan ayrılmıştı. Hocamızla telefonla görüştükten sonra Adana’ya davet ettik. Hocamız da hiç bir rakamsal şart dahi konuşmadan Adana’ya geldi. Gelmesinin ardından da yaptığımız görüşmelerde hiç bir sorun çıkmadı. Hayırlı Uğurlu olsun bu süreçten sonra temennimiz başarılı olmaktır” dedi.

Mustafa Uğur: "Hedefimiz bulunduğumuz yerden üst sıralara çıkarmak"

Tekrar Adana Demirspor'da olduğu için mutluluğunu dile getiren Mustafa Uğur, "Adana Demirspor bizim için de çok farklı bir takımdır ve kendimizi evimizde yuvamızda hissediyoruz. Adana’ya gelmemizde ki en büyük faktörde Adana Demirspor camiasının bizlere olan ilgisidir. Başkanımız Mehmet Gökoğlu ile çalışmadığımız süreçte dahi görüşmelerimiz devam ediyordu ve görüşlerimizi bilgi alışverişi yapıyorduk, Adana Demirspor’a dönmem dolayıda Adana Demirspor başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir gerçekte var üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Mavi-lacivertli taraftarlarında teknik heyetimizden bizlerden büyük beklentileri olduğunu da biliyoruz. Bizlerde bunun beklentinin farkındayız ve inanıyoruz ki 1,5 yıl içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. İlk öncelikli hedefimiz takımımızın bulunduğu yerden üst sıralara çıkarmak. Bu süreçten sonrasında ise artık Adana Demirspor’u Süper Lig'e taşımaktır. Bizlerde buna göre plan ve program yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"İçimizdeki çekişmeyi bırakmalıyız"

Adana Demirspor’da uzun yıllardır Süper Lig beklentisi olduğunu vurgulayan Uğur, "Artık birlik ve beraber olarak kendi içimizde çekişmeyi bırakarak nasıl başarılı oluruz şeklinde çalışmamız gerekiyor ve bunun içinde herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Teknik heyet, futbolcular, yöneticiler, taraftarlar, basın mensupları hepimiz başarıyı arzu edersek, inanıyorum bu camia kısa süre içerisinde Süper Lig'e döner. Şu an da ilk hedefimiz bulunduğumuz konumdan yukarıya çıkmak olacak. Futbolcularımız morali üst seviyede olduğunu düşünmüyor. İlk maçımıza galibiyetle başlamak önemli olduğunu düşüyorum" şeklinde konuştu.

Cemil Serezli

