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Adana Demirspor'da 3 transfer

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Leroy George, Timuçin Aşçıgil ve Berat Tosun ile sözleşme imzaladı.

Adana Demirsporda 3 transfer

31 Ocak 2017 16:05

Ara transferde daha önce Tiago Bezerra ve Alican Karadağ ile anlaşma sağlayan Adana Demirspor 3 oyuncuyu daha bünyesine kattı. Aytaç Durak Tesisleri’nde yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, yeni transferlerin mavi-lacivertli camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

İkinci yarıda kalan maçlarda geçen yılki gibi Play-Off hedefiyle transferleri gerçekleştirdiklerini belirten Sözlü, "Camiamız daha güzel şeyleri hak ediyor. Biz burada katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Oyuncu arkadaşlarımızın verdiği katkılarla inşallah Adana Demirspor önce Play-Off hedefleyecek. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece ilk ikiyi kovalayacağız. Zirve inadımızı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Geldikleri günden bu yana borç ödemeye devam ettiklerini belirten Sözlü, yaklaşık 11 milyon TL borç ödediklerini açıkladı.

Aşçıgil: "Yarım kalan işi tamamlamaya geldim"
Daha önce de mavi-lacivertli formayı giyen Timuçin Aşçıgil, çok büyük bir camiaya geldiğini ve beklentilerin farkında olduğunu belirtti. Timuçin, "2010 yılında yarım kalan bir işim vardı ve bunu tamamlamaya geldim. İnşallah takım olarak yapabilirsek ilk ikiden yapamazsak Play-Off’tan çıkacağız. Sezon sonu ipi göğüsleyen taraf biz oluruz Allah’ın izniyle" dedi.
Leroy George da önemli bir camiaya geldiğini ve takımın kalitesi gereği bulunduğu yeri hak etmediğini söyleyerek, şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi.
Berat Tosun ise köklü bir camiaya geldiğine dikkat çekerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Leroy George ve Timuçin Aşçıgil ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanırken, Berat Tosun’un ise yarım sezonluğuna Gençlerbirliği Kulübü’nden kiralandığı açıklandı.
Törende Adana Demirspor yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. 

Etiketler: Adana Demirspor


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