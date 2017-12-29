Adana Demirspor’da 9 genç futbolcu kampa çağrıldı

Adana Demirspor devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı. Adana Demirspor teknik heyetinin raporu doğrultusunda genç futbolcular Nusretcan Körümdük, Yusuf Demirok, Hasan Kaya, Ahmetcan Genç, Mustafa Yılmaz, Görkem Nigit, Canpolat Çelik, Uğurcan İkikardeş ve Erkam Develi kampa katıldı.

Adana Demirspor’un genç oyuncularından Erkam Develi, “Devre arası kampına çağrıldığımız için çok mutluyuz. Bizler için genç oyuncuların kampa çağrılması çok önemli. Kamp süresince elimizden geldiğinin en iyisi yaparak çalışmamız gerekiyor. Genç oyuncular olarak da kampın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz” dedi.

Cemil Serezli

