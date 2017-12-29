Diğer
Kategoriler

Adana Demirspor’da 9 genç futbolcu kampa çağrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da 9 genç futbolcu kamp çalışmalarına dahil edildi.

Adana Demirsporda 9 genç futbolcu kampa çağrıldı

29 Aralık 2017 21:08

Adana Demirspor devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı. Adana Demirspor teknik heyetinin raporu doğrultusunda genç futbolcular Nusretcan Körümdük, Yusuf Demirok, Hasan Kaya, Ahmetcan Genç, Mustafa Yılmaz, Görkem Nigit, Canpolat Çelik, Uğurcan İkikardeş ve Erkam Develi kampa katıldı.

Adana Demirspor’un genç oyuncularından Erkam Develi, “Devre arası kampına çağrıldığımız için çok mutluyuz. Bizler için genç oyuncuların kampa çağrılması çok önemli. Kamp süresince elimizden geldiğinin en iyisi yaparak çalışmamız gerekiyor. Genç oyuncular olarak da kampın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz” dedi.

Cemil Serezli
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç