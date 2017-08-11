Adana Demirspor’da lisanslar çıkarıldı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, 30 Mayıs 2017 gününden bu yana bayrağı bir üste taşımak için yönetim kuruluyla beraber ellerinden gelen tüm çabayı sarfettiklerini söyledi. Bütün transfer ettikleri futbolcuların lisansını çıkarttıklarını belirterek, "Yönetim Kurulu olarak bu süreç içerisinde bize desteğini esirgemeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye, seçildiğimiz günden bu yana sabırlı bir bekleyiş içinde olan mavi lacivertli renklere sevdalı büyük Adana Demirspor taraftarına ayrıca teşekkür ederiz. Adana Demirspor Kulübü olarak camiamıza yakışan bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu kadro Adana Demirspor’u en iyi yerlere taşıyacaktır. Bu doğrultuda 2017-2018 Muharrem Gülergin sezonunun tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gökoğlu, Türkiye’nin farklı şehirlerinden Balıkesir’e gelecek olan Adana Demirspor taraftarlarına da kazasız belasız bir şekilde maça gelip evlerine dönmeleri temennisinde bulundu.

Forma numaralı belli oldu

2017-2018 sezonunda Adana Demirsporlu futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. 10 numaralı forma Issoumaila Lingane'a verildi.

Adana Demirspor Kulubü’nden yapılan açıklamaya göre forma numaraları şöyle:

“1 Nusretcan Körümdük, 3 Tolgahan Çiçek, 4 Yiğit İncedemir, 5 Yiğitcan Erdoğan, 7 Lalawele Atakora, 8 Umut Sönmez, 10 Issoumaila Lingane, 11 Mustafa Yilmaz, 18 Robert Ndip Tambe, 19 Hasan Kaya, 20 Abdulkadir Parmak, 21 Yannick Gaby Loemba, 24 Adil Demirbağ, 26 Ismail Şahmali, 35 Batuhan Işçiler, 44 Edin Rüstemovic, 45 Kurtuluş Yurt, 48 Erhan Kartal, 61 Savaş Yilmaz, 77 Theo Mendy, 92 Sezer Özmen, 94 Can Demir Aktav, 98 Ahmet Can Genç, 99 Atabey Çiçek.”