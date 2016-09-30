Saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak sıkıntılı gidişata dur demek istediklerini anlatan takım kaptanlarından Emrullah Şalk, tüm hazırlıkların 3 puan parolasıyla sürdüğünü söyledi. Takımda iyi bir arkadaşlık ve dayanışmanın olduğunu belirten başarılı file bekçisi, “Önümüzde Şanlıurfaspor maçı var ve içinde bulunduğumuz durumun farkındayız. Almamız gereken puanları alamadığımız için bu 90 dakika daha da anlamlı hale geldi. Taraftarlarımızı ve bizi destekleyen insanları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu başaracağımıza da inanıyorum. Mücadele gücü yüksek kaliteli bir kadroya sahibiz. Pazar gününe kadar en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Allah’ın izniyle inşallah Şanlıurfaspor maçından alnımızın akıyla çıkarak taraftarlarımızın güler yüzle evlerine dönmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Takımın tecrübeli futbolcularından Ozan İpek ise 90 dakika boyunca sahada durmadan mücadele edeceklerine dikkat çekti. Takımın şu an galibiyete çok ihtiyacı olduğunu dile getiren Ozan, pazar günü bu hasrete son vereceklerini ifade etti. Ozan, “Bizim için her maç önemli ama bu haftaki Şanlıurfaspor maçı aldığımız sonuçlardan dolayı daha da kritik hale geldi. Son iki haftada hiç beklenmeyecek şekilde puan kayıpları yaşadık. Biz kesinlikle galibiyet alabilmek için sahaya çıkacağız. Onun için iyi konsantre oluyoruz ve herkes gereken özveriyi gösteriyor. Lige birçok olumsuzluklarla başladık ve bu takımı olumsuz etkiledi. Ama artık bunların bir önemi ve yok 3 puan alıp kafamız rahat bir şekilde Milli maç arasına girmek istiyoruz. O arada da daha iyi toparlanacağımıza eminim. Bu maçın önemi çok büyük. Biz kendimize, hocamıza ve taraftarlarımıza çok güveniyoruz. İnşallah bu maçla iyi bir seri yakalamak istiyoruz” dedi.