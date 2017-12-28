Adana Demirspor’un Antalya kampı başladı

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başlayan Adana Demirspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Timuçin Bayazit yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ile başladı. Daha sonrasında ısınma hareketlerinin ardından Mavi Şimşekler pas çalışması yaptı ve daha sonrasında antrenmanı tamamladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt, antrenman öncesinde yaptığı açıklama, “Sezonun ilk yarısını aslında güzel bir birliktelik ile kapattık alınan galibiyet mücadelemiz taraftarımızın desteği güzel oldu. Uzun zamandır oyuncularımızda kazanamama gibi sıkıntı vardı bu tür maçlar zor maçlardır. Futbolcularımızda taraftarımız da Ankaragücü maçını kazanmak istiyordu iyi mücadele ederek kazandık sonuçta. Sezonun iki yarısını bugün gerçekleştirdiğimiz kamp ile başladık. Takım olarak ikinci yarısında daha iyi bir takım olacağız. Kamp dönenimi de iyi değerlendirerek şu anki olduğumuz konumdan daha yukarılara çıkarak oyunumuzu sahaya yansıtarak puanlar alacağımıza inanıyor. Tüm camiamızın da beklediği bir diğer konu ise takımımızın güçlendirme konusu. Geçtiğimiz hafta içerisinde takım yönetimimizde bir açıklama yaptı. Transfer tahtamızın kapalı olma bir durumu var transfer tahtamızın açılmasını bekliyoruz.

Adana Büyükşehir Belediyesi başkanın da bir sözü var açacağız. Transfer devre arası çok zordur kolay bir şey değildir. Takımımıza yapacağımız transferler daha üst seviyede olmalı ki elimizde yetenekli oyuncularında üzerinde baskıyı alıp daha fazla performans almamız gerekiyor. Yönetimimiz ile birlikte çalışıyoruz takviye tabi ki yapacağız biraz sadece sabırlı olmak gerekiyor. Transfer yapmak için oyuncu almak çok doğru değil ince eleyip sık dokuyoruz kaliteli oyuncuları takımımıza katalım devre arası dediğim gibi kolay olmuyor. Taraftarlarımız emin olsun transferlerimizi en iyi şekilde tamamlayacağız. Adana Demirspor’un 77. Yıl dönümü umarım nice 77. Yılları kutlarız hep beraber umarım başarılarla kutlayacağız yıllar olur” şeklinde konuştu.

Cemil Serezli

