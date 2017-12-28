Diğer
Kategoriler

Adana Demirspor’un Antalya kampı başladı

Adana Demirspor, TFF 1. Lig’in ikinci yarı hazırlıkları için geldiği Antalya’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Adana Demirsporun Antalya kampı başladı

28 Aralık 2017 18:25

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başlayan Adana Demirspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Timuçin Bayazit yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ile başladı. Daha sonrasında ısınma hareketlerinin ardından Mavi Şimşekler pas çalışması yaptı ve daha sonrasında antrenmanı tamamladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt, antrenman öncesinde yaptığı açıklama, “Sezonun ilk yarısını aslında güzel bir birliktelik ile kapattık alınan galibiyet mücadelemiz taraftarımızın desteği güzel oldu. Uzun zamandır oyuncularımızda kazanamama gibi sıkıntı vardı bu tür maçlar zor maçlardır. Futbolcularımızda taraftarımız da Ankaragücü maçını kazanmak istiyordu iyi mücadele ederek kazandık sonuçta. Sezonun iki yarısını bugün gerçekleştirdiğimiz kamp ile başladık. Takım olarak ikinci yarısında daha iyi bir takım olacağız. Kamp dönenimi de iyi değerlendirerek şu anki olduğumuz konumdan daha yukarılara çıkarak oyunumuzu sahaya yansıtarak puanlar alacağımıza inanıyor. Tüm camiamızın da beklediği bir diğer konu ise takımımızın güçlendirme konusu. Geçtiğimiz hafta içerisinde takım yönetimimizde bir açıklama yaptı. Transfer tahtamızın kapalı olma bir durumu var transfer tahtamızın açılmasını bekliyoruz.

Adana Büyükşehir Belediyesi başkanın da bir sözü var açacağız. Transfer devre arası çok zordur kolay bir şey değildir. Takımımıza yapacağımız transferler daha üst seviyede olmalı ki elimizde yetenekli oyuncularında üzerinde baskıyı alıp daha fazla performans almamız gerekiyor. Yönetimimiz ile birlikte çalışıyoruz takviye tabi ki yapacağız biraz sadece sabırlı olmak gerekiyor. Transfer yapmak için oyuncu almak çok doğru değil ince eleyip sık dokuyoruz kaliteli oyuncuları takımımıza katalım devre arası dediğim gibi kolay olmuyor. Taraftarlarımız emin olsun transferlerimizi en iyi şekilde tamamlayacağız. Adana Demirspor’un 77. Yıl dönümü umarım nice 77. Yılları kutlarız hep beraber umarım başarılarla kutlayacağız yıllar olur” şeklinde konuştu. 

Cemil Serezli
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç