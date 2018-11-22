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Adana derbisinde Özgür Yankaya düdük çalacak

Adana derbisinde Özgür Yankaya düdük çalacak
Adana derbisinde Özgür Yankaya düdük çalacak

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Adana Demirspor - Adanaspor derbisinde Özgür Yankaya görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
19.00 Kardemir Karabükspor - Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin

24 Kasım Cumartesi
13.30 Hatayspor - Altay: Mert Güzenge
16.00 Eskişehirspor - Ümraniyespor: Caner Ak
16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka

25 Kasım Pazar
13.30 Denizlispor - Giresunspor: Kadir Sağlam
16.00 Gazişehir Gaziantep - Boluspor: Süleyman Abay
16.00 Adana Demirspor - Adanaspor: Özgür Yankaya
19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp

26 Kasım Pazartesi
19.00 Osmanlıspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker  

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