Adana Film Festivali’nin HiltonSA Oteli’nde gerçekleştirilen açılış ve ödül törenine; kent protokolünün yanı sıra Türk sinemasına emek vermiş çok sayıda sinema sanatçısı ile davetliler katıldı. Törende ilk olarak kısa bir süre önce hayatını kaybeden Tarık Akan’ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından da sanatçı Ayşegül Aldinç mini bir konser verdi. Aldinç, arkadaşı Tarık Akan için de iki şarkı söyledi.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin her yıl daha iyi yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade ederek, “Bu festival sadece Adana’nın kültür ve sanatsal anlamında tanıtımı değil, aynı zamanda ülkemizin, milletimizin kültürüne, sanatına vermiş olduğu bir destektir. Biz festivalimizi ciddi bir şekilde sürdürürken, bir yandan da sürekliliğini temin ediyoruz. Her yıl daha iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tarık Akan’ın Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olduğunu hatırlatan Sözlü, “Türk sinemasının büyük ustası Tarık Akan’ı da kaybettik. Tarık Akan da bu festivalde birinciliği yaşamıştır. Bu festival Tarık Akan’a Türk sinemasının duayeni olduğunu göstermiş ve yaşatmıştır. Tarık Akan gerçekten Türk sinemasının en yakışıklısıydı. Ama yakışıklılığının ötesinde duruşu olan, omurgalı bir adamdı” diye konuştu.

Festivalin açılışının ardından ‘Onur Ödülleri’ne layık görülen sanatçıların, hayatlarının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından yazar Osman Şahin’e yapımcı Abdurrahman Keskiner, oyuncu Ayla Algan ve Murat Soydan’a Başkan Hüseyin Sözlü ödüllerini takdim etti.