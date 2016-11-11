Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) açıklanan 2016 yılı Ekim Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Ekim ayında Adana Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 418 bin 233, dış hat yolcu trafiği 58 bin 61, toplamda ise yüzde 6 artışla 476 bin 294 oldu.

2016 yılı Ekim ayında Adana Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 3 bin 292 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 18 artışla 740 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 4.032’ye ulaştı.

2016 yılı Ekim ayında Adana Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 3 artışla 4.531 ton olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ekim sonu gerçekleşmelerine göre, Adana Havalimanı’ndan, bir önceki yılın ilk 10 ayına göre yüzde 6 artışla 4 milyon 697 bin 100 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 6 artışla 41 bin 92’ye, yük trafiği ise 42 bin 574 tona ulaştı.