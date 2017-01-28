Diyabarkır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Millet Vekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır’daki evinde bulunduğu sırada gece yarısı il emniyetine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.
Diyabarkır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Millet Vekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır’daki evinde bulunduğu sırada gece yarısı il emniyetine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Afyonkarahisar’da polis tarafından gözaltına alındı.
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