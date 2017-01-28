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Adana HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı

Diyabakır Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyabakır’daki evinde bulunduğu sırada gözaltına alındı.

Adana HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakırdaki evinde gözaltına alındı

28 Ocak 2017 04:23

Diyabarkır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Millet Vekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır’daki evinde bulunduğu sırada gece yarısı il emniyetine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

Etiketler: Adana HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, diyarbakır


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