Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan Adana karayolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi. Harun Dinçer (38) yönetimindeki 01 Y 2470 plakalı kamyonet, hareket halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak mısır tarlasına yuvarlandı.

Kazada kamyonette bulunan Ali Sarıtaş (24) hayatını kaybederken, şoför Harun Dinçer ve kamyonette bulunan diğer yolcu Ahmet Avşar (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı.

Kaza yerinde jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Kazada yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Sarıtaş’ın cenazesi ise Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Emre Bozdemir