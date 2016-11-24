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Adana merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Adana merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

24 Kasım 2016 08:55

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Operasyonda eş zamanlı olarak çok sayıda adrese girilirken, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi tek tek gözaltına alındı.
Zanlılar arasında, öğretmen, mühendis ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) çalışanlarının olduğu öğrenildi. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların arasında FETÖ'nün iletişim ağı olan "bylock"u da kullananlar olduğu ileri sürüldü. 

Umutcan İşledici
ADANA 


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