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Adana merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 gözaltı

Adana merkezli 9 ilde bin polisin katılımıyla yasa dışı bahis operasyonunda aralarında kadınlarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 gözaltı

13 Şubat 2018 08:35

Alınan bilgiye göre, Adana Merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya’da, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 140 adrese eş zamanlı şafak vakti baskın yapıldı.

Yapılan baskında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyon hala devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, operasyon, yasadışı bahis

 

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