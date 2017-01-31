Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin öğretmenlere yönelik Adana, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzelendi.Operasyona Narkotim de destek verdi.

Operasyonda 20 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlılar arasında, FETÖ’nün iletişim ağı olan “Bylock’u” kullananların da bulunduğu belirtildi.

Süleyman Cenk İdaye

