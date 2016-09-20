Adana’da elektrik kesintisi

Adana’nın Karaisalı, Ceyhan, Sarıçam ve Aladağ ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Perşembe günü, Karaisalı ilçesi Karahasanlı Mahallesi ileDasa Madencilik, ASKİ Su Pompası, Jandarma Telsiz Vericisi, Vodafone GSM, Turkcell GMS ve Avea GSM vericilerine 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi İnönü Mahallesi’ne 09:00-11:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Aladağ ilçesi Akören Mahallesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Mansurlu Mahallesi’ne 10:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mersin’de elektrik kesintisi

Mersin’in Akdeniz, Bozyazı, Gülnar, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Perşembe günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Fıratlar mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Camili Mahallesi, Yeşilova Mahallesi, Iğdır Mahallesi, Hebilli Mahallesi ve Esenli Mahallesi’ne 06:00-12:00 saatleri arasında, Karacailyas Emek Mahallesi, Çay Mahallesi 6440, 6442, 6465, 6459, 6444, 6446, 6448, 6450 ve 6452 Sokaklar, Karacailyas Evren Mahallesi Cumhuriyet-4 Sokak ile Deliçay Kavşağı ve Cola Kavşağı arasına 06:00-6:30 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi’ne 09:30-13:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Bardatmevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi Menderes Caddesi ve 43023 Sokak’a 09:00-17:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Silifke ilçesi Burunucu Mahallesi Taşucu Mücavir mevkisine 10:00-12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi, Işıktepe Mahallesi, Hamzabeyli Mahallesi, Buluklu Mahallesi, Resulköy Mahallesi, Düğdüören Mahallesi ve Kaşlı Mahallesi’ne 06:00-12:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi 1777, 1779, 1776, 1778, 1781, 1792, 1774 ve 1791 Sokaklar ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı’na 09:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da elektrik kesintisi

Hatay’ın Defne, Kırıkhan, Defne, Hassa, Altınözü, Antakya ve İskenderun ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Perşembe günü, Defne ilçesi Çekmece (Gültepe) Mahallesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi’ne 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Defne ilçesi Tavla, Hancağız ve Yeniçağ Mahallelerine 06:00-14:00 saatleri arasında, Çekmece (Pınarbaşı) Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Samandağ ilçesi Karaçay, Ataköy ve Tomruksuyu mahallelerine 06:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi’ne 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi 565/1, 570, 571 ve 574/1 sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında, Numune Mahallesi 566/1, 567, 568, 569, 572 ve 574 sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Osmaniye’de elektrik kesintisi

Osmaniye’nin Düziçi, Kadirli ve Merkez ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Perşembe günü, Düziçi ilçesi Pirsultanlı Köyü Kaş, Emir Karalar, Boşnak ve Cinaliler mahalleleri, Güzelyurt Köyü Merkez, Ahrazlar ve Şamlar mahalleleri, Gümüş Köyü Merkez ve Çirişlikaş mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yazlamazlı Köyü Höbür Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kadirli ilçesi Karakütük Köyü Karabıyıklar Börkler Palalar ve Poluçlar Mahallesi ile Şabaplı Köyü’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Merkez ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında, Serdar Bucak Kırıklı Köyü Abuzerler Mahallesi’ne 14:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.