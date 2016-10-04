Osmaniye’de elektrik kesintisi

Osmaniye’nin merkez, Kadirli, Bahçe ve Hasanbeyli ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Perşembe günü, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, merkez ilçesi Tehçi Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kadirli ilçesi Değirmendere Köyü Merkez, Çınarcık, Kale, Yazlık Çardak, Çardak, Orta Çardak, Yağızlar, Maksutoluğu Ortatepe, Teknetaş, Gürleyik, Ağlıca, Köşürge, Söğütoluğu, Maksutoluğu Selçuk, Soğucak, Maksutoluğu Dadaloğlu, Maksutoluğu Avcılar, Maksutoluğu Şölen, Maksutoluğu Zincirli, Aşağı Maksutoluğu ve Maksutoluğu Merkez Mahalleleri, Durmuşsofular Köyü, Kayasuyu Köyü Akgedik, Tapsızlar, Aşağı Köşkerli Tüysüzler, Zeynepli, Dere, Merkez, Mezililer, Köşkerli ve İmirhan Mahalleleri, Kesim Köyü Aliortaklı, Atasanlı, Hacıahmetler, Aliveliler, Demirciler, İncikler, İmirzeler, Veliler Çolaklar, Saltalılar, Fakılar ve Deliayşeler Mahalleleri, Koçlu Köyü, Kalealtı, Paşaoluğu, Avluk, Gölyeri, Akpınar, Merkez, Cıllık, Süleymanlı, Çobanlı, Kocamanlı, Ağanağat, Karaçalı ve Taştepe Mahalleleri, Mezretli Köyü, Oruçbey KöyüMerkez Mahalleleri, Sarıtanışmanlı Köyü, Söğütlüdere Köyü, Tahta KöyüPürçek, Merkez, Taraklık, İmirhan ve İnci mahalleleri, Yenigün Köyü, Yoğunoluk KöyüGünece, Elmalı Kayseri, Zindağan, Yoğunoluk, Merkez, Kaş ve Kastal Mahalleleri ileYukarıçiyanlı Köyü Karatopaklı Mahallelerine 09:00-13:00 saatleri arasında, Aşağıbozkuyu Köyü Gara İncir ve Hacı Çolaklı Mahalleleri, Bahadırlı Köyü Kıraç, Hacı Abdiler ve Balcılar Mahalleleri, Bekereci Köyü, Çiğdemli Köyü Çiğilli, Çivililer, Eşeler ve Gözübüyükler Mahalleleri, Mehedinli Köyü Kesmeli Tepe, Teslimeler, Murtlutarla, Gökalan, Gedik ve Yazdamı Mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Tekerekli, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, Semerciler, İspirler, Üdürükler, Çinçikler Solaklar ve Bozerler Mahalleleri, Çığcık Köyü Alaybeyler Mahallesi, Yukarıbozkuyu Köyü,Kızyusuflu Köyü Tosbağlı, Cennetler, Ören, Yaylapınarı, Siteler, Acaroba, Topal Ahmetli, Kıstılar ve Çolakerollar Mahalleleri ile Siteler Su Sporları Merkezine 13:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Merkez ilçesi Tecirli Bucak Sakarcalık Köyüne 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Çardak Köyü Yukarıoba, Merkez ve Karamık Mahalleleri, Çona Köyü Haraz, Kanlı Koz ve Çürük Armut Mahalleleri, Dereli Köyü, Oruçgazi Köyü, Yarpuz Bucak Yarpuz Köyü Cevdetiye, Hacıbekirli ve Saray Mahalleleri, Yarpuz Bucak Karataş Köyü, Arslanlı Köyü, Dervişli Köyü Kahyalar, Bıçakçı, Aydınlar, İbiş Ağalar E-24 Karayolu Üzeri, Aktaş, Merkez Mamure İstasyonu ve Merkez Mahalleleri, Issızca Köyü Ali Çavuşlar ve Merkez Mahalleleri, Şekerdere Köyü, Tehçi Köyü, Kaypak Bucak Çağşak Köyü, Kayalı Köyü, Kırıklı Köyü Çanakcı, Abuzerler, Kanlıgeçitve Merkez Mahalleleri ileSerinova Köyü D400 Altı ve D400 Üstü Mahalleleri 05:00-08:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle, Bahçe ilçesi Nohut Köyü, Savranlı Köyü, Burgaçlı Köyü Senemler ve Merkez Mahalleleri, Arıklıkaş Köyü Mercanlar, Buğdaycık, Taşoluk ve Merkez Mahalleleri 01:00-04:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü ve Çulhalı Köyüne 01:00-04:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle, Merkez ilçesi Kaypak Bucak Serdar Köyüne 01:00-04:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle, Bahçe ilçesi Bekdemir Köyü Bastanbaklı, Çamalan, Çelikler, Keller, Kıraçlar, Kirazlı, Mercanlar ve Tutlu Mahalleleri, İnderesi Köyü Merkez Mahallesi, Örencik Köyü ve Yaylalık Köyüne 01:00-04:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da elektrik kesintisi

Hatay’ın Kırıkhan, Altınözü, Belen, Arsuz, İskenderun, Defne, Yayladağı ve Düziçi ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Perşembe günü, Kırıkhan ilçesi Barbaros mahallesine 08:00-16:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Altınözü ilçesi Enek Mahallesine 08:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Belen ilçesi Benlidere ve Kömürçukuru mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi Atatürk, Sakarya, Şehit Jandarma Er Metin Kirmit, Bayındır ve Park Caddeleri, 49, 50, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 76, 77 ve 78 sokaklar ile Gözcüler İlköğretim Okulu, Gözcüler Meslek Teknik Anadolu Lisesi ve HATSU Kuyularına 06:00-10:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi 112, 114 ve 115 sokaklara 07:00-16:00 saatleri arasında, Pirireis Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler, Karataş, Delibekirli, Çamseki, Kurtlusarımazı ve Yılanlı Mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 25 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yayladağı ilçesi Kurtuluş ve Tutlubahçe Mahallelerine 09:00-15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü Merkez mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Pirsultanlı Köyü Merkez Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mersin’de elektrik kesintisi

Mersin’in Akdeniz, Bozayazı, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçesinde peşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Perşembe günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Pompa mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Adanalıoğlu Mahallesi Çayır Sokağa 09:00-13:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesi Su Uçtu mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Türbe Caddesi, Yunus Bey Caddesi, Müftüler Sokak ve İstiklal Caddesine 10:00-15:00 saatleri arasında, Çeşmeli Mahallesi Sahil Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine 10:00-12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi 263 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kavak mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101104, 101082, 101083, 101088, 101087 ve 101090 sokaklar ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarına 07:30-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Soğucak mahallesine 10:00-12:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1825, 1840, 1829, 1833 ve 1836 Sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Hürriyet Mahallesi 1759, 1772, 1762 ve 1758 sokaklar ile 16.Cadde ve 1.Caddeye 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Adana’da elektrik kesintisi

Adana’nın Pozantı, Seyhan, Karataş, Sarıçam, Karaisalı, Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Perşembe günü, Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi Çayır Yaylasına 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi 71053, 71055, 71049, 71047, 71043 ve 71045 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Karataş ilçesi Orta ve Karşıyaka Mahalleleri ile Derin Deniz Otel, Atatürk İlköğretim Okulu ve Buz Fabrikasına 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Pozantı ilçesi Yazıcak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Karaisalı ilçesi Kaledağı Mahallesi ileASKİ Su Pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Başören Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi ile Akif Palalı Lisesi, Ömer Kanaatbilen İlkokulu ve Mehmet Şahinli Hazır Beton Şantiyesine 12:00-14:00 saatleri arasında, Günyazı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Taş Mahallesi Kale Ardı Sokağa 08:30-14:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Kapıkaya Mahallesine 09:30-18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Tufanbeyli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Poyraz Sokak ve Tufanbeyli Cezaevine 08:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.