Adana’da elektrik kesintisi

Adana’nın Pozantı, Ceyhan, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ, Feke, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cuma günü, Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Başören Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Pozantı ilçesi Eski Konacık Mahallesi ile Manasbat Sitesi, Kirazlı Köy Sitesi ve Çamlı Toroslar Sitesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Akçatekir Mahallesi Esentepe mevkisi ve Bürücek mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3013, 3008, 3023, 3027, 3028, 3015 ve 3016 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Seyhan ilçesi Pınar, Tellidere, Gürselpaşa ve Fatih mahallelerine 01:00-07:00 saatleri arasında, Namık Kemal, Cemalpaşa, Kurtuluş, Mithatpaşa ve Döşeme mahalleleri ile DDY Isı Merkezi, Metro Hastanesi, TCDD Makine İkmal Müdürlüğü 2 fazlı trafosu ve SGK Kadın Doğum Hastanesine 01:00-7:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Aydınlar, Sağırlar, Çiftlikler, Erenler ve Hamdilli mahallelerine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Kapıkaya Mahallesi Güleryüz Sokağa 09:30-18:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Tufanbeyli ilçesi Pekmezli, Ortaköy, Demiroluk ve Hanyeri mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Saimbeyli ilçesi Çeralan mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Aladağ ilçesi Dailer Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi Hümmetler Sokağa 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi Mahallesi Abdiluşağı Sokağa 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi Merkez Sokağa 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mersin’de elektrik kesintisi

Mersin’in Akdeniz, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Silifke, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cuma günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Çayır Sokağa 09:00-13:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Merkez mevkisi ve 168 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi İstiklal Caddesi, Hal Caddesi, 2006, 2007 ve 2011 Sokaklara 08:30-12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Gülnar ilçesi Köseçobanlı Bardat Kümesi mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi Barbaros Caddesi, Kanal Caddesi, Kaviltepe Caddesi, Menderes Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile 43017, 43018, 43016, 43020, 43021, 43022, 43019, 43023, 43026 ve 43025 sokaklara 09:00-11:00 saatleri arasında, Çevlik Mahallesi, Pelitkoyağı Mahallesi, Takanlı Mahallesi ve Tol Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Silifke ilçesi Kavak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Gazi Mahallesi Celal Bayar Caddesi ve Kanal Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Tarsus ilçesi Çukurbağ Mahallesi Pınaroluk mevkisine 09:30-14:30 saatleri arasında, Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarına 08:30-16:30 saatleri arasında, Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı, 1039 Sokak, 1041 Sokak, 1043 Sokak, 1045 Sokak, 1047 Sokak, 1049 Sokak, 1002 Sokak, 1004 Sokak, 1027 Sokak, 1029 Sokak, 1031 Sokak, 1033 Sokak, 1025 Sokak, 1019 Sokak, 1017 Sokak, 1015 Sokak, 1014 Sokak ve Cahit Hakanoğlu (1012) Sokağa 08:30-11:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1638, 1655 ve 1653 sokaklar ile 1. Cadde ve İsmet İnönü Bulvarına 08:30-16:30 saatleri arasında, Hürriyet Mahallesi 1759, 1772, 1762 ve 1758 sokaklar ile 16. Caddeye 08:15-9:00 saatleri arasında, Çavak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da elektrik kesintisi

Hatay’ın Hassa, Antakya, Yayladağı, Reyhanlı, İskenderun, Dörtyol ve Defne ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cuma günü, Hassa ilçesi Katranlık Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yayladağı ilçesi Karacurun Mahallesine 09:30-15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Reyhanlı ilçesi Fidanlık, Cumhuriyet, Bayır, Kurtuluş, Adabucak, Pınarbaşı, Değirmenkaşı ve Mustafa Kemal mahallelerine 04:00-06:00 saatleri arasında SCADA altyapı çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Osman Gazi, Raif Paşa ve Muammer Aksoy caddeleri ile Şehit Polis Murat Kaya, 102 ve 104 Sokaklara 07:00-16:00 saatleri arasında, Pirireis Mahallesi Cengiz Topel ve Yaşar Doğu caddelerine 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Zühtü Çelebi (Yeni) Caddesine 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Defne ilçesi Çekmece (Yeşilkent) Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Çekmece (Pınarbaşı) Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye’nin Hasanbeyli, merkez, Düziçi, Sumbas, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim Cuma günü, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, merkez ilçesi Tehçi Köyüne 9:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Düziçi ilçesi Bostanlar Köyü Kaşobası Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sumbas ilçesi Çiçeklidere Köyü Merkezsazak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü Merkez Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Pirsultanlı Köyü Merkez Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kadirli ilçesi Aşağıbozkuyu Köyü Gara İncir ve Hacı Çolaklı mahalleleri, Bahadırlı Köyü Kıraç, Hacı Abdiler ve Balcılar Mahalleleri, Bekereci Köyü, Çiğdemli Köyü Çiğilli, Çivililer, Eşeler ve Gözübüyükler Mahalleleri, Mehedinli Köyü Kesmeli Tepe, Teslimeler, Murtlutarla, Gökalan, Gedik ve Yazdamı Mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Tekerekli, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, Semerciler, İspirler, Üdürükler, Çinçikler Solaklar ve Bozerler Mahalleleri, Çığcık Köyü Alaybeyler Mahallesi, Yukarıbozkuyu Köyü, Kızyusuflu Köyü Tosbağlı, Cennetler, Ören, Yaylapınarı, Siteler, Acaroba, Topal Ahmetli, Kıstılar ve Çolakerollar mahalleleri ile Siteler Su Sporları Merkezine 09:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.