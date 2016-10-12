Adana’da elektrik kesintisi

Adana’nın Pozantı, Karataş, Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Kozan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Cuma günü, Pozantı ilçesi Cumhuriyet Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karataş ilçesi Çakırören Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İmamoğlu ilçesi Adalet Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78031, 78032, 78033, 78034, 78035, 78036, 78037, 78038 ve 78039 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında, Belediye Evleri Mahallesi 84176, 84177, 84180, 84181 ve 84182 sokaklara 09:00-13:00 saatleri arasında, Belediye Evleri Mahallesi 84148, 84161, 84162 ve 84163 sokaklara 13:00-17:00 saatleri arasında, Belediye Evleri Mahallesi ile Ruh Sağlığı Hastanesi ve Final Okullarına 16:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Seyhan ilçesi Yeşiloba, Yeni, Sarıhuğlar ve Aydınlar Mahalleleri ile Ceysu Plastik, Sosyal Evler, Ataberk Plastik, Kardeşler Plastik, EMS Plastik, Kısmet Plastik, Özen Plastik, DH Kalıp, Nursan Makine, ABD Trayler, Bilkay Yem, Yıldırım Tel, Depa Plastik, Yılsan Plastik, Algida, Yalex, Bener Kamışlı Çiftliği, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Afetevleri TOKİ, Burç Okulları ve Aydın Vural’a ait özel trafoya 01:00-09:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karataş ilçesi Sirkenli, Helvacı, Oymaklı, Çağşırlı, Develiören ve Kızıltahta mahalleleri ile Sirkenli İlköğretim Okulu ve ASKİ su pompalarına 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Bebeli, Kesik ve Adalı Mahalleleri ile Adalı İlköğretim Okulu, Kesik İlköğretim Okulu, DSİ supompası, Gül Eker İnşaat ve tarımsal su pompalarına 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yüreğir ilçesi PTT Evleri 3581, 3580, 3589, 3576 ve 3579 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Koza Mahallesi Günebakan Çiçeği Caddesi ile 1657, 1660, 1662, 1661 ve 1663 Sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi ile Bölge Hastahanesi İnşaatı ve Beton Santrali, Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi ve Balcalı Hastahanesi, DSİ Makine İkmal Müdürlüğü ve ATO Anadolu Lisesine 06:00-08:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Sarısakal ve Modernevler Mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Narlık Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Tufanbeyli ilçesi Fatmakuyu ve Akçal Mahallelerine 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi Yukarı Sokağa 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Turunçlu Mahallesi Bahçeli Evler Sokağa 09:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Gültepe ve Yeşiltepe Mahalllerine 10:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da elektrik kesintisi

Hatay’ın Kırıkhan, Payas, Defne, Belen ve İskenderun ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Cuma günü, Kırıkhan ilçesi Çamseki Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Payas ilçesi İstiklal Mahallesine 09:00-18:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karşı Mahallesi Adem Yavuz Caddesine 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi 711 Sokağa 09:00-11:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi 169, 169/1, 169/2 ve 170 Sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında, Barbaros Mahallesi 135 Sokak ve Saadet Çarmıklı İlköğretim Okuluna 08:30-17:30 saatleri arasında, Meydan Mahallesi 512 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mersin’de elektrik kesintisi

Mersin’in Akdeniz, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Cuma günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Limonlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Müfide İlhan Mahallesi 6109, 6134, 6105 ve 6111 sokaklara 07:30-12:30 saatleri arasında, Toroslar Mahallesi Harputlar mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Limonlu Mahallesi ve Akdeniz Mahallesi Akdeniz-1 Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çamlıyayla ilçesi Kale Mahallesi Cuma ve Çayır Sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Erdemli ilçesi Yarenler Mahallesi Sazbaşı Caddesi ve Hafızlar Sokağa 10:00-12:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Bardat Kümesi mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Silifke ilçesi Kavak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Taşucu Mahallesi 486 ve 202 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, Mantaş Mahallesi, Aliefendioğlu Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Girne Mahallesi ve Barbaros Mahallesine 09:30-11:30 saatleri arasında, Barbaros Mahallesi Sait Bolat Bulvarı ile 0687 Sokak, 0664 Sokak, 0680 Sokak, 0668 Sokak ve0660 Sokağa 09:30-17:30 saatleri arasında, Kemalpaşa Mahallesi, Tozkoparan Zahit Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Mahallesi ve Fahrettin Paşa Mahallesine 15:30-16:30 saatleri arasında, Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı, 1039 Sokak, 1041 Sokak, 1043 Sokak, 1045 Sokak, 1047 Sokak, 1049 Sokak, 1002 Sokak, 1004 Sokak, 1027 Sokak, 1029 Sokak, 1031 Sokak, 1033 Sokak, 1025 Sokak, 1019 Sokak, 1017 Sokak, 1015 Sokak, 1014 Sokak ve Cahit Hakanoğlu (1012) Sokağa 08:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesine 06:00-07:00 saatleri arasında, Soğucak, Kepirli, Bekiralanı ve Yeniköy mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında, Mevlana Mahallesi 101104, 101082, 101083, 101088, 101087 ve 101090 sokaklar ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarına 13:30-17:00 saatleri arasında, Yalınayak Mahallesi, Bahçeciler Mahallesi ve Bağcılar Mahallesine 09:00-10:00 saatleri arasında, Yalınayak Mahallesi, Bahçeciler Mahallesi ve Bağcılar Mahallesine 15:00-17:00 saatleri arasında, Zeki Ayan Mahallesi 82054, 82056 ve 82041 Sokaklar ile Hüseyin Okan Merzeci Bulvarına 09:00-16:30 saatleri arasında, Zeki Ayan Mahallesi 82010, 82029, 82008, 82016 ve 82039 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Güneykent Mahallesine 00:30-6:00 saatleri arasında Bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Osmaniye’de elektrik kesintisi

Osmaniye’nin Düziçi, Kadirli, merkez ve Hasanbeyli ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Cuma günü, Düziçi ilçesi Pirsultanlı Köyü Merkez Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Atalan Beldesi Katobası Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Kadirli ilçesi Aşağıbozkuyu Köyü Gara İncir ve Hacı Çolaklı Mahalleleri, Bahadırlı Köyü Kıraç, Hacı Abdiler ve Balcılar mahalleleri, Bekereci Köyü, Çiğdemli Köyü Çiğilli, Çivililer, Eşeler ve Gözübüyükler Mahalleleri, Kızyusuflu Köyü Tosbağlı, Cennetler, Siteler Su Sporları Merkezi, Ören, Yaylapınarı, Siteler, Acaroba, Topal Ahmetli, Kıstılar ve Çolakerollar mahalleleri, Mehedinli Köyü Kesmeli Tepe, Teslimeler, Murtlutarla, Gökalan, Gedik ve Yazdamı Mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Tekerekli, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, Semerciler, İspirler, Üdürükler, Çinçikler Solaklar ve Bozerler mahalleleri, Çığcık Köyü Alaybeyler Mahallesi ve Yukarıbozkuyu Köyüne9:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, merkez ilçe Çardak Köyü Yukarıoba, Merkez ve Karamık mahalleleri, Çona Köyü Haraz, Kanlı Koz ve Çürük Armut mahalleleri, Dereli Köyü, Arslanlı Köyü, Dervişli Köyü Kahyalar, Bıçakçı, Aydınlar, İbiş Ağalar E-24 Karayolu Üzeri, Aktaş, Merkez Mamure İstasyonu ve Merkez mahalleleri, Issızca Köyü Ali Çavuşlar ve Merkez nahalleleri, Şekerdere Köyü, Tehçi Köyü, Yarpuz Bucak Yarpuz Köyü Cevdetiye, Hacıbekirli ve Saray mahalleleri, Karataş Köyü, Kaypak Bucak Serdar Köyü, Oruçgazi Köyü, Çağşak Köyü, Kayalı Köyü, Kırıklı Köyü Çanakcı, Abuzerler, Kanlıgeçitve Merkez Mahalleleri, Serinova Köyü D400 Altı ve D400 Üstü mahalleleri, Mevlana Mahallesi 17025 ve 17024 Sokaklara 03:00-07:00 saatleri arasında Scada alt yapı çalışması nedeniyle, AhmetYesevi ve Mevlana mahallelerine 00:00-05:00 saatleri arasında Scada alt yapı çalışması nedeniyle, Tehçi Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu Köyü, Atalan Köyü Çukuroba, Merkez, Şehit Hüseyin Sarı ve Katobası Mahalleleri, Çamiçi Köyü, Çerçioğlu Köyü Merkez, Karayusuflar, Yeşil, Kirkitler, Topalaklar, Hıdırlı, Karagüzler, Delihaliller ve Karakuyu Mahalleleri, Ellek Köyü Aydınlar, Ellek, Peçenek, Çiraz, Çevlik, Soylar, Gökyıldız ve İrfaniye Mahalleleri, Karagedik Köyü Uzundere, Aksaylar, Karanlıkdere ve İkizler Mahalleleri, Oluklu KöyüKazıklıbucak, Cükküller, Koyuntaş ve Merkez mahalleleri, Selverler Köyü, Yarbaşı Köyü Karacaören, Karaçarlı ve Merkez mahalleleri, Yazlamazlı Köyü Merkez, Ayşeler ve Höbür mahallelerine 03:00-07:00 saatleri arasında Scada alt yapı çalışması nedeniyle, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.