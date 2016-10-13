Osmaniye’de elektrik kesintisi

Osmaniye’nin Düziçi, merkez, Hasanbeyli, Bahçe, Düziçi, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim Cumartesi günü, Düziçi ilçesi Pirsultanlı Köyü Merkez Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kurtbeyoğlu Mahallesi, Yenice Haruniye Mahallesi ile Gümüş Köyü Mezdağı ve Tozluyurt Yaylasına 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, merkez ilçe Tehçi Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Bahçe ilçesi Aslanlı Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Düziçi ilçesi Çotlu Köyü, Kuşçu Köyü ve Yeşildere Köyüne 10:00-11:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü, Çaygeçit Köyü, Kabayar Köyü, Azaplı Köyü ve Kiremitli Köyüne 09:00-14:00saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Sumbas ilçesi Reşadiye Köyü, Kücükçınar Köyü, Yazıboyu Köyü, Köseli Köyü, Akçataş Köyü, Kızılömerli Köyü ve Akdam Köyü Davutlu Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’da elektrik kesintisi

Hatay’ın Defne, Hassa, Altınözü, Kırıkhan, Dörtyol, Defne, Reyhanlı, Kumlu, Altınözü ve İskenderun ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim Cumartesi günü, Defne ilçesi Harbiye Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Hassa ilçesi Yukarıkarafakılı Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi Çekmece (Pınarbaşı) Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Altınözü ilçesi Kamberli, Kozkalesi, Tepehan, Kazancık, Karsu, Altınkaya, Enek ve Fatikli mahalleleri ile Altınözü Devlet Hastanesi, Piyade Bölük Komutanlığı, Yüceller Taş Ocağı, Baz istasyonları ve içme suları trafolarına 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kırıkhan ilçesi Arkıtça Mahallesine9:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi ile Delta ve Petgaz Dolum Tesislerine 09:00-18:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Defne ilçesi Sümerler ve Aşağıokçular mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle, Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Akamber, Yenihisar, Akdarı ve Yunushanı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Ziyaret Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, İskenderun ilçesi Barboros Mahallesi 133/2 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Cırtıman Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Mustafa Kemal Mahallesi 544, 544/1, 544/2, 544/3 ve 544/5 Sokaklara 08:30-17:30 saatleri arasında, Meydan Mahallesi 512 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mersin’de elektrik kesintisi

Mersin’in Akdeniz, Toroslar, Aydıncık, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Limonlu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Güneş Mahallesi ve Şevket Sümer Mahallesi Turgut Özal Bulvarına 07:00-11:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Camili, Yeşilova, Iğdır, Hebilli ve Esenli mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesine 07:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesi, Merkez Mahallesi, Denizciler Mahallesi, Kaledibi Mahallesi, Çubukkoyağı Mahallesi, Sıcakyurt Mahallesi, Karaisali Mahallesi, Narince Mahallesi, Kömürlü Mahallesi, Beyreli Mahallesi, Tekedüzü Mahallesi, Derebaşı Mahallesi, Tekmen Mahalledi, Tekeli Mahallesi ve Gözce Mahallesine 07:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çamlıyayla ilçesi Cumayakası Mahallesi Talıçmevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kale Mahallesine 09:30-11:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Erdemli ilçesi Üçtepe Mahallesi, Kocahasanlı Mahallesi Necdet Ünüvar Caddesi, Necdet Ünüvar (Merkez) Caddesi ve Necdet Ünüvar (Yeni) Caddesine 09:00-12:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi Barbaros Caddesi, Kanal Caddesi, Kaviltepe Caddesi, Menderes Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile 43017, 43018, 43016, 43020, 43021, 43022, 43019, 43023, 43026 ve 43025 Sokaklara 10:00-12:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Deniz Mahallesi Orhun Caddesine 10:00-14:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Mut ilçesi Doğancı Mahallesi ve Kale Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Silifke ilçesi Kavak Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Narlıkuyu Mahallesi Ada Sokak ve Hürriyet Bulvarına 09:00-17:00 saatleri arasında 3.Şahıs çalışması nedeniyle, Tarsus ilçesi Yarbay Şemsettin Mahallesi ve Ferahimşalvuz Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Arıklı Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi ve Mevlana Mahallesine 07:00-11:00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle, Yalınayak Mahallesi, Bahçeciler Mahallesi ve Bağcılar Mahallesine 09:00-10:00 saatleri arasında, Portakal Mahallesi 80002, 80009, 80011, 80008 ve 80013 Sokaklar ile 203.Cadde ve Akbelen Bulvarına 09:00-12:30 saatleri arasında, Karaisalı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yalınayak Mahallesi 102002, 102031, 102044, 102059, 102061, 102130, 102057 ve 102055 Sokaklar ile Hurdacılar Üstü mevkisi ve Yeni Siteler mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Güneykent Mahallesi ve Halkkent Mahallesine 00:30-06:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Buluklu, Kaşlı, Düğdüören, Resulköy, Çopurlu, Işıktepe ve Hamzabeyli mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi, Gökçebelen Mahallesi, Menteş Mahallesi 25126, 25122, 25120, 25169, 25109, 25119, 25131, 25133, 25137, 25139, 25172 ve 25159 sokaklar, İstemihan Talay Bulvarı, Batıkent Mahallesi 2676, 26178, 26130, 2671, 2690, 2688, 2686, 2678, 2680, 2659 ve 2655 Sokaklar ile Nevit Kodallı Caddesine 07:00-13:00 saatleri arasında, Hürriyet Mahallesi 1741, 1737, 1744, 1752, 1754, 1761 ve 1763 sokaklar ile İsmet İnönü Bulvarına 08:30-16:30 saatleri arasında, Çavak Mahallesi, Emirler Mahallesi, İnsu Mahallesi ve Kocahamzalı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Adana’da elektrik kesintisi

Adana’nın Pozantı, Sarıçam, Karaisalı, Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Aşadağ, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim Cumartesi günü, Pozantı ilçesi Alpu Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi ile ASKİ su pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesine 10:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yeni Mahallesi ile Sarmak Makine ve Dripset’e 09:00-12:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ile 81024, 81025, 81028 ve 81027 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle, Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 71053, 71055, 71049, 71047, 71043 ve 71045 Sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2142, 2143 ve 2146 Sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Kütüklü Mahallesi Güney Bölgesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenidoğan Mahallesi 2146, 2148, 2149 ve 2152 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi ile Solaklı İlkokuluna 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yenidoğan Mahallesi ile Dergah Ofset, Emta İnşaat, Derin Su, Star Alüminyum, Gök Elektrik, Has Demir, Gizir Ahşap, Güney Gıda Şekerleme, İstiklal İlköğretim Okulu ve Astetik Yayıncılığa 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Seyhan ilçesi Ziyapaşa, Gazipaşa ve Sümer Mahalleleri ile Adana Devlet Hastanesi, Adana Askeri Hastanesi, Hekim Evi, Sağlık Meslek Lisesi ve Mimar Sinan Kültür Parkına 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Ceyhan ilçesi Karakayalı Mahallesine 09:00-18:00 saatleri arasında, Muradiye Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Modernevler, Sarısakal, Türlübaş ve Gazi Osman Paşa Mahalleleri ile ASKİ içme su pompasına 13:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Aydınlar ve Sağırlar Mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Aladağ ilçesi Gökçeköy Mahallesi Önder Sokağa 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesine 09:30-13:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi Tepe Sokağa 09:30-17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.