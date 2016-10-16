Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye'nin merkez, Düziçi, Toprakkale, Hasanbeyli ve Kadirli ilçelerinde tesis çalışması nedeniyle salı günü kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim Salı günü, merkez ilçe Çardak Köyü Merkez Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Tehçi Köyü'ne, Düziçi İlçesi Pirsultanlı Köyü Merkez Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Toprakkale İlçesi Dağıstan, Fatih Sultan Mehmet, Göçmenler, Karataş, Kışla, Kumarlı ve Tepe Mahalleleri ile Sayhüyük Köyü ve Arslanpınarı Köyü'ne 01:00-04:00 saatleri arasında, Hasanbeyli İlçesi Karayiğit Köyü, Kadirli İlçesi Kerimli Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın Dörtyol, Arsuz, İskenderun, Altınözü, Defne Samandağ, Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Yayladağı ilçelerinde bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim Salı günü, Dörtyol İlçesi Numune Evler, Çaylı, Özerli ve Karakese mahalleleri ile İlçe Jandarna Komutanlığı ve Devlet Hastanesi'ne 01:00-04:00 saatleri arasında, Arsuz İlçesi Nardüzü Mahallesi ile Davut Beton, Sönmez BİMS, Anemon Otel ve Asas Filtreye 09:00-17:00 saatleri arasında, İskenderun İlçesi Barbaros Mahallesi 127 Sokak'a 08:30-17:30 saatleri arasında, Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi'ne Kozkalesi, Tepehan, Kazancık, Karsu, Altınkaya, Enek ve Fatikli Mahalleleri ile Altınözü Devlet Hastanesi, Piyade Bölük Komutanlığı, Yüceller Taş Ocağı, Baz İstasyonları ve içme suyu trafolarına 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Defne İlçesi Çekmece Mahallesi 347 Sokak'ta 09:00-12:00 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 415 Sokak'ta 13:00-17:00 saatleri arasında, Samandağ İlçesi Yaylıca, Çubuklu ve Avcılar mahallelerinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi ile Ustaoğlu Beton, Çimko Beton, Dinamit Deposu, Beyza Piliç, Gürtaş Taş Ocakları, Baz İstasyonları, Ticarethaneler ve içme suyu Trafolarında 06:00-12:00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi 1. İpek Sokak'ta 14:00-17:00 saatleri arasında, Esentepe Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mahallesi 09:00-12:00 saatleri arasında, Attutan Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Hassa İlçesi Dedemli Mahallesi 09:00-12:00 saatleri arasında, Yayladağı İlçesi Gözlüce Mahallesi 09:30-15:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Mersin'de elektrik kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim Salı günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Limonlu Mahallesi ve Akdeniz Mahallesi Akdeniz-1 Caddesi, Müfide İlhan Mahallesi'ne, Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi, Korucuk Mahallesi, Karaçukur Mahallesi, Sarıdana Mahallesi, Kükür Mahallesi, Çamlıpınar Mahallesi, Güngören Mahallesi, Lale Mahallesi,Karaağa Mahallesi, Çataloluk Mahallesi ve Güleç Mahallesi'ne 9:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi İskele Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesine9:00-12:00 saatleri arasında, Çamlıyayla ilçesi Çayırekinliği Mahallesi Tarsus Caddesi, Kale Ardı Caddesi, Egemenlik Caddesi ve Tepensesi Caddesi'ne 09:00-11:00 saatleri arasında

enerji verilemeyecek.

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi ve Kumkuyu Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, Kızkalesi Mahallesi'nde 09:00-10:00 saatleri arasında, Kızkalesi Mahallesi'nde 17:00-18:00 saatleri arasında, Gülnar ilçesi Ulupınar Mahallesi Gonca mevkisi, Dedeler Mahallesi Köprü mevkisi ve Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisinde Köseçobanlı Mahallesi Bardat Kümesi mevkisinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, 35438, 35436, 35434, 35424, 35422 ve 35437 sokaklarda 08:30-12:00 saatleri arasında, Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi, Deniz Caddesi, Meltem Caddesi, Uygur Caddesi, Üniversite Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ve Sahil Caddesi ile 49279, 49286, 49293, 49300, 49329, 49333, 49308, 49313, 49311, 49310 ve 49305 sokaklarda 13:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Silifke ilçesi Uşakpınarı Mahallesi'ne, Kavak Mahallesi ve Kavak Sulama Birliği'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Narlıkuyu Mahallesi ve Hüseyinler Mahallesine 09:00-10:00 saatleri arasında, Narlıkuyu Mahallesi ve Hüseyinler Mahallesi'ne 17:00-18:00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Şehit Kasım Karagedik Sokak, 1324 Sokak, Şehit Yolaç Boz (1326) Sokak, Şehit Kasım Karagedik (1330) Sokak ve 1328 Sokak ile Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı ve Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Bulvarına 08:30-09:30 saatleri arasında, Damlama Mahallesi ile Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesi 82078, 82047, 82076, 82072 ve 86070 Sokaklar ile Mezarlık Caddesi ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'na 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Adana'da elektrik kesintisi

Adana'nın Pozantı, Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, Tufanbeyli, Saimbeyli ve İmamoğlu ilçelerinde salı günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim Salı günü, Pozantı ilçesi Alpu Mahallesi Öğretmenler Sitesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Zafer Mahallesi Hürriyet Sokak ve Merve Sokak'a 08:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Seyhan ilçesi Barbaros, Bey, Yenibey, Şehitduran ve Hürriyet. Gürselpaşa mahalleleri, Gülbahçesi Mahallesi 13354, 13356 ve 13358 sokaklarda, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Hilmi Kürkçü Bulvarı ve Dr. Sadık Ahmet Bulvarı, 84023 ve 84033 sokaklarda, Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi Güney Bölgesinde, Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi Kuzey Bölgesinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Ceyhan ilçesi Büyükburhaniye, Çiçekli, Isırganlı, Kıvrıklı, Soysallı, Tumlu ve Tatlıkuyu Mahalleleri ile ASKİ İçme Su Pompası ve Tavuk Çiftliğinde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Kozan ilçesi Kapıkaya Mahallesi Güleryüz Sokak, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım, Torun, Ova, Yeni Dünya, Mahsere, Erciyes ve Ertuğrul Gazi Sokaklara 09:30-17:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Beste ve Çağlayan Sokaklara 08:30-12:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit İlbey Caddesi ve Kızıltepe Caddesi'ne13:30-16:30 saatleri arasında, Kayarcık Mahallesi'ne, Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi Merkez Sokak'a 9:00-14:00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Adalet Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.