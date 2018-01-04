Diğer
Kategoriler

Adana Otogarı'nda araçlar sular altında kaldı

Adana’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Merkez Otogar’ın otoparkında araçlar yükselen suyun içinde mahsur kaldı.

Adana Otogarında araçlar sular altında kaldı

04 Ocak 2018 18:04

 Adana’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Merkez Otogar’ın otoparkında araçlar yükselen suyun içinde mahsur kaldı. 

Geceden bu yana devam eden yağmur, kentte su baskınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluşurken Merkez Otogar’ın otoparkında ise araçlar su birikintisi nedeniyle su içerisinde kaldı. Bir vatandaş ise yükselen suda karşıya geçmek için tahta palet kullandı.
Otogardaki işletme sahipleri, yetkililere tepki gösterdi. Ray Sokak’ta ise bir caddede aşırı yağış nedeniyle yol çöktü. 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: adana otogarı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç