Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana’nın merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde bulunan bar ve gece kulüplerine yönelik rutin asayiş uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Büro Amirliği’nde görevli toplam 150 polisin katıldığı ve 30 adreste düzenlenen uygulamada ekipler mekanlarda bulunan müşterilerin üstünü aradı ve Genel Bilgi Taraması’sını (GBT) yaptı.

Umuma açık yar denetlemesi kapsamında mekanların evrakları kontrol edildi. Evrak eksiği olan mekanlara işlem yapıldı.