Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da bombalı eylem yapılacağı istihbaratı üzerine emniyet dahil bütün önemli noktalarda önlemlerini artırdı.

Bu sırada, TEM ekipleri, polis merkezlerinin önünde gezen 2 kişiyi şüphe üzerine takip etmeye başladı. Polis günlerce adım adım takip ettiğinde şahısların Adana Havalimanı, polis merkezleri ve Ceyhan ilçe kaymakamlığı etrafından keşif yaptığını, daha sonra da Ova Mahallesi'ne gittiklerini belirledi. Polis bu şahıslardan birinin Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi İhsan O. olduğunu, diğerinin ise Adana'da yaşayan Ova Mahallesi'nde esnaflık yapan Mahmut B. olduğunu, İhsan O.'nun Kobani'de bomba eğitimi alarak Adana'ya eylem yapmak için geldiği, Mahmut B.'nin ise ona Adana'da eylem yapabileceği yerleri gösterdiğini, iki zanlının eylem yapmak için kırsaldan bombaların gelmesini beklediğini tespit etti.

Polis zanlıları takibe devam ederken bombanın kırsaldan gelmesini bekledi. Polis yaklaşık 10 gün önce de bombanın geldiğini ve A.B., Ö.B. ve A.B.'nin plastik geri dönüşümüyle uğraştığı iş yerine geldiği iki zanlının da bombaları buradan alarak havalimanı, 5 polis merkezi ile Ceyhan Kaymakamlığı'nda eş zamanlı bomba yüklü araçla eylem yapacağını saptadı. Polis bu saptamanın ardından zanlıların plastik atık deposunda buluştuğu anda operasyon yaparak 5 şüpheliyi de yakaladı. Polis depoda yaptığı aramada yaklaşık 21 kilo TNT, yaklaşık 1 kilo C4, pirinç içerisine saklanmış 2 el bombası, makineli tabanca, 7 zaman ayarı, 7 kapsül ele geçirdi.

Zanlılar emniyette yaklaşık bir hafta sorgulandı. Bombalı eylemi yapacak olan üniversiteli zanlının Adana'da hem insanlarda korku ile paniğe neden olacak hem de ekonomik hedefleri olan eş zamanlı bomba yüklü araç eylemi yapacaklarını söylediği öğrenildi. Ayrıca bomba yüklü araçlı eylemin dışında polisin korsan gösterilere müdahale sırasında bir bebek aracına ya da motosiklete bomba konarak zırhlı aracın geçişi sırasında patlatarak polisleri şehit etme planları olduğu da belirlendi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 zanlı da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe