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Adana polisi PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

Adana'da 400 polisin katılımı ile bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından sık sık korsan gösterilerin düzenlendiği Çukurova Caddesi'de uygulama yapıldı.

Adana polisi PKK yandaşlarına göz açtırmıyor

23 Kasım 2016 10:49
Adana polisi PKK yandaşlarına göz açtırmıyor - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz hem asayiş, hem terör hem de uyuşturucu uygulaması yaptırıyor. Son olarak bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteriler düzenlediği Yüreğir ilçesindeki Çukurova Caddesi'nde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet'in de aralarında bulunduğu 400 polisle uygulama yapıldı. Polisler caddenin giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturarak, caddede bulunan herkesi didik didik arayıp araçları kontrol etti. Bu sırada Özel Harekat polisi de uygulama yapan polislerin güvenliğini sağladı. Özel Harekat polisleri zaman zaman yanlarına gelen çocuklarla da sohbet etti. Çevrede bulunan çocuklar polislere yoğun ilgi gösterdi. Caddede bir taraftan terör, diğer taraftan ise uyuşturucuyla mücadele ekipleri aramalar yaptı. Polis ekipleri cadde üzerindeki bütün iş yerlerinde arama yaptı. Vatandaşların tek tek GBT sorgusu yapılırken, kahvehaneye giren polis hem vatandaşlarla sohbet etti hem de sorgu yaptı. Polis, kapkaç, gasp ve cinayet olaylarında kullanılan plakasız motosikletlere de el koydu. Uygulama sırasında yaklaşık 23 plakasız motosiklete el konulurken, 317 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Aranan 1 kişi gözaltına alındı. 113 araç sorgulanırken, bir araç trafikten men edildi. 

Fatih Keçe


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