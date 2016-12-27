Pozantı ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve hala devam eden kar yağışı nedeniyle akşam saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi ve vatandaşlar da kar nedeniyle yolda saatlerce mahsur kaldı. Pozantı Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı da yolda kalan vatandaşlar için kumanya dağıttı.

Karayolları Müdürlüğü ekipleri ise kar nedeniyle tıkalı olan yola müdahale ederek karları temizleyip, tuzlama çalışması yaptı. Yolun çift taraflı olarak kullanıma açıldığı ve geçişlerin kontrollü olarak devam ettiği bildirildi.

Nuri Pir