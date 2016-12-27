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Adana - Pozantı otoyolunda kar esareti bitti

Adana'nın Pozantı ilçesi TEM Otoyolu’nu kapatan kar birikintilerinin temizlendiği ve yolun kontrollü olarak çift taraflı açıldığı bildirildi.

Adana - Pozantı otoyolunda kar esareti bitti

27 Aralık 2016 15:52

Pozantı ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve hala devam eden kar yağışı nedeniyle akşam saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi ve vatandaşlar da kar nedeniyle yolda saatlerce mahsur kaldı. Pozantı Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı da yolda kalan vatandaşlar için kumanya dağıttı.

Karayolları Müdürlüğü ekipleri ise kar nedeniyle tıkalı olan yola müdahale ederek karları temizleyip, tuzlama çalışması yaptı. Yolun çift taraflı olarak kullanıma açıldığı ve geçişlerin kontrollü olarak devam ettiği bildirildi.

Nuri Pir

Etiketler: Adana - Pozantı otoyolu, kar esareti


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