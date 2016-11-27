Adana Ticaret Odası Adana'nın yöresel yiyecek ve içeceklerini koruma altına almak için çalışmalarına devam ediyor. 2005 yılında Adana Kebabı'na patent alarak kebaba bir standart getiren ATO şimdi de şalgama patent alarak standart getirmek için kolları sıvadı.

Adana Kebabı'nın yanında olmazsa olmazlardan şalgama patent almak için Adana Ticaret Odası, Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulundu. Başvuruda şalgamının bir Adana içeceği olduğu ve nasıl yapılıp saklanması gerektiği bir bir anlatıldı.

Şalgama örnek olarak da 2005 yılında Adana Kebabı'na alınan patent gösterildi. Şimdi ATO, enstitüden gelecek kararı bekliyor.

"Belgesi olmayan şalgam satamayacak"

ATO Başkanı Atila Menevşe, Adana’ya has ürünlerin coğrafi işaretini alarak sahip çıkmanın görevleri olduğunu belirterek, "Şalgam patent çalışmamız da diğer aldığımız Adana Kebabı'nda yapmış olduğumuz coğrafi işaret çalışmalarının içinde. Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptık ve şuan inceleme halinde pek yakında çıkacağını umuyoruz. Şalgamın tadı ortada uygun şekilde ima edilmesini üretilmesini istiyoruz. Şalgamı biraz bölgesel olarak düşünmek lazım ama sonuçta Çukurova'nın bir ürünü. Şalgamda da diğer kebap patentinde olduğu gibi şalgam üretenlerin de o logoyu alacaklarını biliyoruz ve şalgamı Adana şalgamı adı altında satmak mecburiyetinde olduklarını hissedecekler. Patenti aldıktan sonra tescil almayan kuruluşlar şalgam ismiyle bir içecek satamayacaklar. Tescil almayan ve şalgam satmak isteyenlere ceza verilebilir ama biz ceza verme taraftarı değiliz. Bizim amacımız yöresel yiyecek ve içeceklerimizi koruyup gelecek kuşaklara aktarmak" dedi.

"Şalgamı, gerçek şalgamcılar üretsin"

Adana'da 1930 yılından bu yana şalgam üreten Ayhan Göde ise babasının 1930 yılında şalgam üretmeye başladığını tahta fıçılarda şalgam yaptıklarını söyleyerek, "Bu patent başvurusu Adana için çok güzel bir olay. Adana'yla özdeşleşmiş olan kebap ve şalgamı, Çukurova Bölgesine ait olduğu için Adana Ticaret Odasının yapmış olduğu uygulama çok güzel. Şalgamı, şalgamcıların yapması gerekiyor bir merdiven altında değil de şalgamı gerçekten bilenler yapsın" dedi. Göde, iyi bir şalgamın ise tarifini şöyle verdi:

"Öncelikle şalgam mor havuçtan yapılır. Bulgur unuyla mayalama yapıyoruz bu mayalama 1 hafta 10 gün bekledikten sonra havuçlar temizlenip doğranır ve tahta fıçılarda mayalanmış olan suyun içine bırakılır. Bir hafta mayalanma süresi vardır ve 10 gün dinlendikten sonra satışa sunulur."

15 yıldır şalgamcılık yapan Mehmet Altunkaynak ise, "Patenti almaya geç bile kaldılar. Bazı şehirler sahipleniyor şalgamı ama asıl vatanı Adana’dır" diye konuştu.

Şalgam içen müşteri Mehmet Satar ise Adana Ticaret Odasının yapmış olduğu patent başvurusu doğru olduğunu, Mersin ve başka illerde de şalgam satıldığını ama en lezzetlisini Adana'da yapıldığını söyledi.

Fatih Keçe

