İncelemelerinin ardından konuyla ilgili açıklama yayan Ökten, devletin her çocuğun eğitiminden sorumlu olduğunu belirterek, iktidarın cemaat ve tarikat yurtlarıyla ilgili ciddi bir sorumsuzluk örneği gösterdiğini, olayın bilirkişiler tarafından objektif olarak değerlendirilerek olaydan sorumlu olan kişilerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal devlet her bireyin eğitiminden ve sağlığından sorumludur

Aladağ’da yaşanan yangın faciasının denetimsizlik ve ihmal sonucu olduğunu, 3 katlı bir binada 11’i çocuk 12 kişinin yanarak feci şekilde ölmesinin çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Sosyal devletin her bireyin eğitiminden, sağlığından ve güvenliğinden sorumlu olduğunu ifade etti. Dr. Ökten, "Maalesef şu an ülkemizde yaşanan tabloya baktığımızda okula gidemeyen çocukların oranının azımsanmayacak kadar fazla olduğunu, çocukların taciz ve tecavüze uğradığını, çocukların sağlıksız ortamlarda büyüdüklerini görüyoruz. Devletin asıl görevi olan sağlıklı, eğitimli bireyler yetiştireme görevini yapamıyor. Bunun yerine tarikat ve cemaat yapılanmasına dayalı dini eğitim ağırlıklı bir eğitim sistemine doğru gidiliyor. Bu durumda gelecek açısından ülkemizin çağdaş bilim, eğitim, sanat, kültür anlamında çok sakıncalıdır. Bu yüzden geleceğimiz olan çocuklarımızın devlet kontrolü altındaki okullar ve yurtlarda kalarak çağdaş ve laik eğitim almaları gerekmektedir" dedi.

Olayın takipçisi olunacak

Adana Baro Başkanı Veli Küçük ise Aladağ’da yaşanan facia ile ilgili olarak soruşturmayı yürüten Kozan Başsavcısı ile görüşerek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini, gerçekleri ortaya çıkaracak yönüyle yürütülmesini istediklerini ve bu konuda baro olarak olayın ve dosyanın takipçisi olacaklarını ifade etti.