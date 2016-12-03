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Adana Tabip Odası ve Adana Barosu heyeti Aladağ’da incelemelerde bulundu

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Simay Sönmezateş ve Projeniz Değiliz Sivil İnisiyatif Temsilcisi Dr. Hülya Şen ile birlikte Aladağ’a giderek yangın faciasının yaşandığı binada incelemelerde bulunup, soruşturmayı yürüten Kozan Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer yetkililerden bilgi aldılar.

Adana Tabip Odası ve Adana Barosu heyeti Aladağda incelemelerde bulundu

03 Aralık 2016 11:14

İncelemelerinin ardından konuyla ilgili açıklama yayan Ökten, devletin her çocuğun eğitiminden sorumlu olduğunu belirterek, iktidarın cemaat ve tarikat yurtlarıyla ilgili ciddi bir sorumsuzluk örneği gösterdiğini, olayın bilirkişiler tarafından objektif olarak değerlendirilerek olaydan sorumlu olan kişilerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal devlet her bireyin eğitiminden ve sağlığından sorumludur
Aladağ’da yaşanan yangın faciasının denetimsizlik ve ihmal sonucu olduğunu, 3 katlı bir binada 11’i çocuk 12 kişinin yanarak feci şekilde ölmesinin çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Sosyal devletin her bireyin eğitiminden, sağlığından ve güvenliğinden sorumlu olduğunu ifade etti. Dr. Ökten, "Maalesef şu an ülkemizde yaşanan tabloya baktığımızda okula gidemeyen çocukların oranının azımsanmayacak kadar fazla olduğunu, çocukların taciz ve tecavüze uğradığını, çocukların sağlıksız ortamlarda büyüdüklerini görüyoruz. Devletin asıl görevi olan sağlıklı, eğitimli bireyler yetiştireme görevini yapamıyor. Bunun yerine tarikat ve cemaat yapılanmasına dayalı dini eğitim ağırlıklı bir eğitim sistemine doğru gidiliyor. Bu durumda gelecek açısından ülkemizin çağdaş bilim, eğitim, sanat, kültür anlamında çok sakıncalıdır. Bu yüzden geleceğimiz olan çocuklarımızın devlet kontrolü altındaki okullar ve yurtlarda kalarak çağdaş ve laik eğitim almaları gerekmektedir" dedi.

Olayın takipçisi olunacak
Adana Baro Başkanı Veli Küçük ise Aladağ’da yaşanan facia ile ilgili olarak soruşturmayı yürüten Kozan Başsavcısı ile görüşerek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini, gerçekleri ortaya çıkaracak yönüyle yürütülmesini istediklerini ve bu konuda baro olarak olayın ve dosyanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Etiketler: Adana Tabip Odası, Dr. Ali İhsan Ökten


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