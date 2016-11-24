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Adana Valiliği önünde patlama! 2 ölü, 17 yaralı

Adana'da Valilik otoparkında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

Adana Valiliği önünde patlama! 2 ölü, 17 yaralı

24 Kasım 2016 08:16
Adana Valiliği önünde patlama! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Valiliği protokol girişine yakın bir yere konulan bomba yüklü araç patlatıldı. 08.00 sıralarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Valilik protokol girişi ve yanındaki binanın bütün pencereleri kırıldı ve binada hasar oluştu.

Valilik: Bomba yüklü araç patladı, 2 ölü, 17 yaralı

Adana Valiliği otoparkında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 08.05'te Valilik makam girişi yakınındaki otoparkta 33 plakalı bir otomobilde büyük bir patlama meydana geldi. Kentin büyük bölümünden duyulan patlamayla birlikte otoparktaki araçlar yanmaya başladı. Patlamanın olduğu yerden geçenler ve park edenlerden 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Valilik binası başta olmak üzere çevredeki çok sayıda binanın camları kırıldı. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Saldırıyı bir kadın teröristin gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor. 

 


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