Adana Valiliği otoparkında 33 plakalı bomba yüklü bir otomobilin saat 08.05 sıralarında patlatılmasının ardından ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, 33 plakalı bomba yüklü otomobil, bir kadın tarafından valilik protokol girişine en yakın otopark noktasına bırakılmasından kısa süre sonra patlatıldı. Patlamanın olduğu saatte, protokol ve koruma ekibinin valilik binası girişinde Vali Demirtaş'ı beklediği, valinin her zamanki geliş saatinden 5 dakika geciktiği ve patlamadan da kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

Vali Demirtaş'ı karşılamak için hazır bulunan Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Eskimez ile valilik çalışanı Uğur Temur da hafif şekilde yaralandı.

Bu arada, patlamanın ardından çalışma başlatan güvenlik güçleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Fatih Keçe

