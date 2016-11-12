Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Kasım Pazartesi günü, Pozantı ilçesi Cumhuriyet Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Zafer Mahallesi, Karanfil Sokak, Gül Sokağa 09:00-18:00 saatleri arasında, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi ve ASKİ Su Pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile 3861, 3882 ve 3884 sokaklara, Kütüklü Mahallesine, Dedepınarı Mahallesine, Seyhan Mahallesi 18, 78 ve 80 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74004, 74063, 74067, 74072, 74076, 74084, 74094, 74098 ve 74104 sokaklarda,

Dağlıoğlu Mahallesi 14120, 14122 ve 14112 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıhamzalı Mahallesi 47053, 47064 ve 47100 sokaklarda 14:00-17:00 saatleri arasında, Ova Mahallesi 44061, 44047 ve 44059 sokaklar ile Uçak Mahallesi 43106, 43104 ve 43102 sokaklarda 09:00-12:00 saatleri arasında, Aydınlar Mahallesi Güney Kıyıboyu Caddesi ile 49082, 49080, 49076 ve 49084 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.

Kozan ilçesi Gazi Mahallesi Atatürk (Hürriyet) Sokak 09:00-13:00 saatleri arasında, Tufanbeyli ilçesi Bolatpınarı, Kayapınar, Elemanlı, Ayvat ve Şar mahalleleri 09:00-14:00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında, Saimbeyli ilçesi Cıvıklı, Çatak, Kızılağaç, Gökmenler ve Çorak mahalleleri 09:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Feke ilçesi Gedikli Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi 45, 54, 51, 20 ve 23 sokaklara, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 61, 59, 60 ve 65 sokaklara, Yeşiltepe Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Orhan Gazi Mahallesi Akkuyu TOKİ Konutlarına 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Yumurtalık ilçesi Akdeniz Mahallesinde 10:00-14:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde 13:30-18:00 saatleri arasında, Sarıbahçe Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Gazi Osman Paşa, Modernevler, Sarısakal ve Namık Kemal mahallelerinde 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.