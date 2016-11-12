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Adana’da 12 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak

Adana’nın Pozantı, Karaisalı, Yüreğir, Seyhan, Kozan, Tufanbeyli, İmamoğlu, Saimbeyli, Feke, Sarıçam, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde 14 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintisine gidilecek.

Adanada 12 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak

12 Kasım 2016 11:04

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Kasım Pazartesi günü, Pozantı ilçesi Cumhuriyet Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Zafer Mahallesi, Karanfil Sokak, Gül Sokağa 09:00-18:00 saatleri arasında, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi ve ASKİ Su Pompasına 09:00-16:00 saatleri arasında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile 3861, 3882 ve 3884 sokaklara, Kütüklü Mahallesine, Dedepınarı Mahallesine, Seyhan Mahallesi 18, 78 ve 80 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74004, 74063, 74067, 74072, 74076, 74084, 74094, 74098 ve 74104 sokaklarda,
Dağlıoğlu Mahallesi 14120, 14122 ve 14112 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıhamzalı Mahallesi 47053, 47064 ve 47100 sokaklarda 14:00-17:00 saatleri arasında, Ova Mahallesi 44061, 44047 ve 44059 sokaklar ile Uçak Mahallesi 43106, 43104 ve 43102 sokaklarda 09:00-12:00 saatleri arasında, Aydınlar Mahallesi Güney Kıyıboyu Caddesi ile 49082, 49080, 49076 ve 49084 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.
Kozan ilçesi Gazi Mahallesi Atatürk (Hürriyet) Sokak 09:00-13:00 saatleri arasında, Tufanbeyli ilçesi Bolatpınarı, Kayapınar, Elemanlı, Ayvat ve Şar mahalleleri 09:00-14:00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında, Saimbeyli ilçesi Cıvıklı, Çatak, Kızılağaç, Gökmenler ve Çorak mahalleleri 09:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Feke ilçesi Gedikli Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi 45, 54, 51, 20 ve 23 sokaklara, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 61, 59, 60 ve 65 sokaklara, Yeşiltepe Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Orhan Gazi Mahallesi Akkuyu TOKİ Konutlarına 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Yumurtalık ilçesi Akdeniz Mahallesinde 10:00-14:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde 13:30-18:00 saatleri arasında, Sarıbahçe Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Gazi Osman Paşa, Modernevler, Sarısakal ve Namık Kemal mahallelerinde 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. 

Etiketler: elektriksiz


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