Diğer
Kategoriler

Adana'da 2 günde 3 kişi intihar etti

Adana'da iki günde 1'i kadın 3 kişi intihar etti.

Adanada 2 günde 3 kişi intihar etti

29 Eylül 2016 10:48

Edinilen bilgiye göre, olaylar Seyhan ilçesine bağlı Hanedan, Dağloğlu ve Yeşilyuva mahallelerinde meydana geldi. İlk olayda Hanedan Mahallesi'nde 27 Eylül Salı günü Cemile Tekik (43) yakınları tarafından kendini kapıya asmış halde bulundu. Tekik, hemen sağlık ekiplerine haber verilerek hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. İddiaya göre, Cemile Tekik'in evinde "Bacım hoşçakal seni seviyorum, dualarını benden eksik etme, bu dünyam olmadı öbür dünyamda olasın seni seviyorum elveda" yazılı bir not bulundu. Cemile Tekik'in eşinden ayrı tek başına yaşadığı, 2014 yılında da ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. 

Cemile Tekik'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Aynı gün akşam saatlerinde Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise iddiaya göre, 2 ay sonra askere gidecek olan Ali Bitirmiş (20), annesi Helveda Bitirmiş tarafından, başına av tüfeğiyle ateş edilmiş halde bulundu. Eve sağlık ekipleri çağrıldı ancak gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Bitirmiş'in işsiz olduğu, bunalıma girerek intihar ettiği tahmin ediliyor. Ali Bitirmiş gerekli incelemelerin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.
Üçüncü intihar olayı ise Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan ve işsiz olan Murat Pürçek, 28 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde evinin teras kısmında kendini asmış halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pürçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

Fatih Keçe 

Etiketler: adana, intihar


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!