Edinilen bilgiye göre, olaylar Seyhan ilçesine bağlı Hanedan, Dağloğlu ve Yeşilyuva mahallelerinde meydana geldi. İlk olayda Hanedan Mahallesi'nde 27 Eylül Salı günü Cemile Tekik (43) yakınları tarafından kendini kapıya asmış halde bulundu. Tekik, hemen sağlık ekiplerine haber verilerek hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. İddiaya göre, Cemile Tekik'in evinde "Bacım hoşçakal seni seviyorum, dualarını benden eksik etme, bu dünyam olmadı öbür dünyamda olasın seni seviyorum elveda" yazılı bir not bulundu. Cemile Tekik'in eşinden ayrı tek başına yaşadığı, 2014 yılında da ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Cemile Tekik'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Aynı gün akşam saatlerinde Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise iddiaya göre, 2 ay sonra askere gidecek olan Ali Bitirmiş (20), annesi Helveda Bitirmiş tarafından, başına av tüfeğiyle ateş edilmiş halde bulundu. Eve sağlık ekipleri çağrıldı ancak gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Bitirmiş'in işsiz olduğu, bunalıma girerek intihar ettiği tahmin ediliyor. Ali Bitirmiş gerekli incelemelerin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

Üçüncü intihar olayı ise Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan ve işsiz olan Murat Pürçek, 28 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde evinin teras kısmında kendini asmış halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pürçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Keçe