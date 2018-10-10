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Adana'da 2 saate 7 deprem

Adana'da 2 saate 7 deprem
Adana'da 2 saate 7 deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 saat içinde 1,5 ile 3.6 arasındaki büyüklükte 7 deprem meydana geldi.

Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 10.33'de merkez üssü Kozan ilçesine bağlı Çobanpınar Mahallesi'nde 3.4, saat 10.45'te Gökçeyol Mahallesi'nde 1.7, saat 10.47'de Eskikabasakal Mahallesi'nde 2.8, saat 11.09'da Kozan merkezde 1,5, saat 11.40'ta Ilıca Mahalesi'nde 3.3, saat 11. 53'te Bucak Mahallesi'nde 3.6, saat 12.08'de Bulduklu Mahallesi'nde 3.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde herhangi can kaybı ve yaralanan olmadığı bildirildi.  

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