Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Adana, Gaziantep, Ankara ve Denizli olmak üzere 4 ilde 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kadın öğretmen olmak üzere 21 öğretmen gözaltına alındı. Öğretmenler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa getirildi. Gözaltına alınan zanlılar neden gözaltına alındıklarını bilmediklerini söylerken bir kadın öğretmen basın mensuplarına "çekmeyin benim öğrencilerim var" diyerek tepki gösterdi. Zanlılardan bazılarının "bylock"u kullandığı ileri sürüldü. Zanlılar adli tıptan sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.