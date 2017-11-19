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Adana'da 2.5 ton sahte rakı ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen 2.5 ton sahte rakı imha edildi.

Adanada 2.5 ton sahte rakı ele geçirildi

19 Kasım 2017 10:30

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1295. Sokak 30 numaralı evde meydana geldi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste sahte rakı imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine eve baskın yaptı. Yapılan baskında evin bodrum katında sahte rakı imalathanesi kurularak içki imal edildiği belirlendi. Polis ev sahibi Ayhan E.'yi gözaltına alırken, 2.5 ton sahte rakı ham maddesi ve 20 litre içime hazır sahte rakı ele geçirdi. Polis, sahte rakıları yere dökerek imha etti. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken, ele geçirilen sahte rakıyla binlerce kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği öğrenildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, sahte rakı

 

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