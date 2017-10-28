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Adana’da 29 Ekim kutlamaları

Cumhuriyet'in 94'üncü yıldönümü dolayısıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Adanada 29 Ekim kutlamaları

28 Ekim 2017 21:03

Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan ve aralarında çeşitli kuruluşların izci gruplarının da bulunduğu öğrenciler, meşalelerle yürüyüşe başladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan grup, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak Atatürk Parkı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında çevredeki esnaf alkışlayarak, evlerinde olan vatandaşlar ise Türk bayraklarını sallayarak gruba destek verdi.
Bazı vatandaşların alkışlarla eşlik ettiği yürüyüş, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Erdal Can İçelli - Nuri Pir
 

 

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