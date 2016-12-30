Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Adana'da 3 kişi, el yapımı bomba yaparken yakalandı

Adana'da 3 kişi, el yapımı bomba yaparken yakalandı

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 3 kişi, el yapımı bomba yaparken yakalandı.

Adanada 3 kişi, el yapımı bomba yaparken yakalandı

30 Aralık 2016 09:46

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Barbaros Sokak'ta metruk bir binada 3 kişiyi el yapımı bomba yaparken yakaladı. Polis yaptığı aramada, 5'i pet şişe içerisinde 1'i ise 5 kilogramlık yağ bidonu içine yapılmış 6 el yapımı bomba ele geçirdi. 

Yapılan aramada şahısların maske kullandığı, havai fişek atacak bir de mekanizma kurdukları belirlendi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Ayrıca şahısların esnafı tehditle kepenk kapatmaya zorladığı tespit edildi. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: el yapımı bomba


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç