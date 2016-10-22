Adana’da her geçen gün büyüyen bir trafik sorunu olduğuna dikkat çeken Adana Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Öcal, “Türkiye genelinde 16-17 milyon ikinci el kayıtlı araç var. Adana’da da 600 bine yakın kayıtlı araç var. Bu durumda Adana’da neredeyse her 3 kişiden 1’ine araç düşüyor. Bu kadar yoğun araç olduğu için de bitmek bilmeyen bir trafik sorunu var. Açılmayan yollar var. Bazı ailelerde 3 araç var. Kimse tek araçla gitmiyor. Yolların da eski düşünceyle dar yapılmasından dolayı ister istemez karşımıza trafik sorunu ortaya çıkıyor” diye konuştu.

İkinci el araç piyasasının durgun olduğunu vurgulayan İbrahim Öcal, “Sıfır kilometre araçlarda kampanyalar var. O sistemde de herkes kredilerle araç alıyor. 2 maaşı olan biri gidip 0 km araç alıyor. Adana’da araç sayısı böyle giderse daha da artar” dedi.

Noterler birliğine çağrı

İkinci el araçlarda kilometre düşürme olayının çok olduğunu ve bundan dolayı insanların mağduriyet yaşadığını belirten Adana Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Öcal, noterlerin araç satımında kilometre bildirme zorunluluğu getirmesini istedi. Öcal, şöyle devam etti:

“Noterler birliğine sesleniyorum. Araç satışlarında kilometre bildirme zorunluluğu gelsin. Noter satışını yaparken alıcıyla satıcı ikinci el aracı alırken kaç bin kilometrede aldığını noter satış senedinde belirtmesini istiyoruz. Sorunu böyle çözersek tüketici mahkemelerine konu intikal etmez. Ben sana 100 bin kilometrede araç satmışım sen sonra 105 bin kilometrede aracı başkasına satmışsın. Kimse o yüzden kilometre düşürmeye cesaret edemez. Bir yazılımla noterler birliği bunu düzeltebilir ve konu tüketici mahkemelerine intikal etmez.”

"Ağır hasarlı araçlar kırmızı kaşeyle trafiğe çıksın"

Ağır hasarlı araçların ise kırmızı kaşe ile trafiğe çıkmasının daha doğru olacağını belirten Öcal, “Piyasadaki araçlarda ağır hasarlı olanların kırmızı bir kaşeyle trafikte gitmesini istiyoruz. Adam ağır hasarlı bir araç satıyor söylemiyor. Alıcı da aracına sigorta yaptırırken ağır hasarlı olduğunu öğreniyor. Sonra alıcı ve satıcı sıkıntıya düşüyor. Kırmızı kaşeyle birlikte ağır hasarlıdır yazılması konunun tüketici mahkemelerine yansımasını önler” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici