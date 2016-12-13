Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Aralık günü D-400 karayolunda seyir eden düğün konvoyunda bölücü terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Konvoyu durduran polis bez parçasını açan Cihat B., Celil A. ile Hayrettin B.’yi gözaltına aldı. Zanlılar terörle mücadele şube müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Zanlılar bugün adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen 3 kişi tutuklandı.