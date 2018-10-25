Adana'da 30 litre sahte içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Ocak Polis Merkezi'ne bir iş yerinde sahte içki satıldığı ihbarı üzerine polis, Obalar Caddesi'ndeki iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda 25 pet şişe içinde 30 litre sahte içki ele geçirildi. Polis sahte içkilere el koyarak imha ederken, iş yeri sahibini gözaltına aldı. İş yeri sahibinin ifadesinde içkilerinin sahte olmadığını, satmadığını, kendisinin içtiğini söylediği öğrenildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe

