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Adana’da 300 polisle bar ve gece kulüplerine asayiş uygulaması

Adana’da bar ve gece kulüplerine yönelik asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulama sonucu konsomatris maksatlı çalıştığı iddia edilen 70 kadın Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü; kadınlar idari para cezası ile serbest bırakıldı.

Adanada 300 polisle bar ve gece kulüplerine asayiş uygulaması

10 Kasım 2016 00:45

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana’nın merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir İlçelerinde bulunan yaklaşık 40 bar ve gece kulübüne 300 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi. Barlarda konsomatris maksatlı çalıştığı tespit edilen kadınlara kimlik sorgusu yapan polis ekipleri 70 kadını idari para cezası yazmak üzere Ahlak Büro Amirliği’ne götürdü.

Ahlak Büro Amirliği’ne götürülen kadınlar basın mensuplarına da tepki gösterip saldırmaya çalıştı. Ayrıca düzenlenen asayiş uygulamasında evrakları eksik olan bar ve gece kulüplerine de ceza kesildi. Düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Ahlak polisinin barlardaki uygulamalarının devam edeceği belirtildi. 

Umutcan İşledici

Etiketler: 300 polis, adana, asayiş uygulaması, bar ve gece kulüpleri


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