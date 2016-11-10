Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana’nın merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir İlçelerinde bulunan yaklaşık 40 bar ve gece kulübüne 300 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi. Barlarda konsomatris maksatlı çalıştığı tespit edilen kadınlara kimlik sorgusu yapan polis ekipleri 70 kadını idari para cezası yazmak üzere Ahlak Büro Amirliği’ne götürdü.

Ahlak Büro Amirliği’ne götürülen kadınlar basın mensuplarına da tepki gösterip saldırmaya çalıştı. Ayrıca düzenlenen asayiş uygulamasında evrakları eksik olan bar ve gece kulüplerine de ceza kesildi. Düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Ahlak polisinin barlardaki uygulamalarının devam edeceği belirtildi.

Umutcan İşledici