Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve asayiş polisleri olmak üzere 300 polis, terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Türkoğlu yönetiminde Barbaros mahallesinde ‘Narko-Terör’ operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve uzun namlulu silahlı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gerçekleşen operasyonda polis, çok sayıda ev ve işyerinde kimlik kontrolü yaptı. Operasyon sırasında bazı vatandaşların, olaylara aldırış etmeden dama oynaması dikkat çekti. Ayrıca, operasyonda plakasız 2 motora da el konuldu.

Nuri Pir - Umutcan İşledici

