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Adana’da 300 polisle ‘Narko-Terör’ operasyonu

Adana'da bugün, 300 polisin katıldığı ‘Narko-Terör’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda pekçok ev ve işyerinde kimlik kontrolü yapılırken 2 motora da el konuldu.

Adanada 300 polisle Narko-Terör operasyonu

19 Kasım 2016 15:37

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve asayiş polisleri olmak üzere 300 polis, terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Türkoğlu yönetiminde Barbaros mahallesinde ‘Narko-Terör’ operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve uzun namlulu silahlı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gerçekleşen operasyonda polis, çok sayıda ev ve işyerinde kimlik kontrolü yaptı. Operasyon sırasında bazı vatandaşların, olaylara aldırış etmeden dama oynaması dikkat çekti. Ayrıca, operasyonda plakasız 2 motora da el konuldu. 

Nuri Pir - Umutcan İşledici
 

Etiketler: terör


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