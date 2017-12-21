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Adana'da 4 aylık bebeğin satıldığı iddiası

Adana’da para karşılığı sattığı bebeğini geri almak istediği iddia edilen anne ile bir karı koca gözaltına alındı.

Adanada 4 aylık bebeğin satıldığı iddiası

21 Aralık 2017 21:51

Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine Seyhan ilçesindeki adrese giden polis ekipleri, 17 yaşındaki B.Ö. ile ev sahibi Z.D. ve M.D. arasında çıkan tartışmayı önledi. Yaklaşık 4 ay önce B.Ö.'nün dünyaya getirdiği erkek bebeğini 500 lira karşılığı sattığı, pişman olunca geri almak istediği iddiası üzerine karı koca ile B.Ö.'yü gözaltına aldı. B.Ö. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Bebeğin evde yapılan doğumla dünyaya geldiğini ve nüfuslarına kaydettirdikleri söyledikleri öğrenilen çift hakkında, "soybağını değiştirme" iddiasıyla işlem başlatıldı.
Karı koca ile B.Ö., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
 

 

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