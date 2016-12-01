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Adana'da 500 polisle operasyon

Adana polisi sık sık PKK yandaşları tarafından korsan gösteri yapılan mahallede gündüz uygulama yaparken, gece Ceyhan ilçesinde PKK yandaşlarına yönelik operasyon yaparak 28 kişiyi gözaltına aldı.

Adanada 500 polisle operasyon

01 Aralık 2016 11:47
Adana'da 500 polisle operasyon - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla PKK yandaşlarına yönelik gündüz uygulama yapıp şafak vakti de operasyon yapıyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gündüz önce yaklaşık 500 polisle birlikte bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı Ova Mahallesi'ne girdi. 

Polis uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla girdiği mahallede uygulama yaptı. Polis sokakları didik didik ararken özel harekat polisleri de çatıda önlem aldı. Polis uzun süre yaptığı uygulama sonucunda 15 araç, 122 şahsı sorguladı. 1 Suriye uyruklu şahıstan 331 paket kaçak sigara ele geçirdi. Basit yaralama ve mala zarar verme suçundan 4 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalanırken, basit yarala suçundan aranan bir şahıs da gözaltına alındı. Polis Ova Mahallesi'nde uygulama yaptıktan sonra gece de şafak vakti operasyon hazırlığı yaptı. Terörle mücadele ekipleri bu kez de şafak vakti 500 polisle Adana'nın Ceyhan ilçesinde 28 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Polis PKK tarafından organize edilen sokak gösterilerine katılıp polise taş, molotof ve el yapımı bomba atan kişileri tek tek aldı. Polis operasyon sonunda 28 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 4 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Fatih Keçe


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