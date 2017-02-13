Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Adana'da 52 dakikada çelik kasayı delip, 6 bin lira çaldılar

Adana'da 52 dakikada çelik kasayı delip, 6 bin lira çaldılar

Adana'da tırmanarak girdikleri düğün salonunda 52 dakika kalarak çelik kasayı delip içinden 6 bin lira para çalan 3 kişiden 2'si yakalandı.

Adanada 52 dakikada çelik kasayı delip, 6 bin lira çaldılar

13 Şubat 2017 20:05

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Kasım 2016 tarihinde 3 zanlı gece bir düğün salonuna gelerek sırayla tırmanıp, açık olan tuvalet penceresinden içeri girdi. Zanlılar 52 dakika kaldığı düğün salonunda çelik kasayı murç ile delip içindeki 6 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Olayın ardından sabah düğün salonuna gelen sahibi, soyulduğunu görünce polise haber verdi. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı gasp büro amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren zanlılardan ikisinin isminin Çetin B. (23) ile A.T. (47) olduğunu tespit etti. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz cumartesi günü polis kasayı murç ile delip paraları alan Çetin B.'nin Denizli Mahallesi'nde olduğunu belirleyerek operasyon yaptı. Yapılan operasyonda zanlı kovalamaca sonrası bir tabanca ile birlikte yakalandı. A.T. ise bir başka operasyonda gözaltına alındı. Çetin B.'nin 4 olaydan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 6 olaydan da arandığı belirlendi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya 

Etiketler: 52 dakikada çelik kasayı delip, 6 bin lira çaldılar, adana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!