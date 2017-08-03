Adana'da 7 ayda 18 kadın öldürüldü

Adana'da bu yıl geçen yıla oranla kadın cinayetlerinde artış meydana geldi. Geçen yıl yılın ilk 7 ayında 12 olayda 12 kadın yıl boyunca da toplam 19 kadın öldürüldü. Bu yılın ilk 7 ayında ise 12 olayda 18 kadın öldürüldü. 2017 yılının bitmesine 4 ay kala öldürülen kadın sayısı geçen yılı neredeyse yakalamış durumda.

Bu yılın ilk cinayeti 15 Ocak günü meydana geldi. Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde eşinden ayrılan Fatma T. (42), Emre A. (27) ile tanışarak sevgili oldu. Ancak bir hafta önce Fatma T., Emre A. ile anlaşamadığını söyleyerek ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenmeyen Emre A., kadını tehdit etmeye başladı. Daha sonrada kadını takip eden Emre A., kızı Gizem T. (22) ile birlikte oturduğu apartmana girmek üzereyken Fatma T.'yi ve kızını vurup kendi kafasını sıktı. Olayda Fatma T. ve Emre A. hayatını kaybederken Gizem T. kurtuldu. İkinci olay ise 28 Mart günü Kozan ilçesinde meydana geldi. Bu olayda ise 2 kadın 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Hamdi İ., İbrahim A. ve Murat T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edilip tutuklandı. Cinayetin define, tokat ve aldatma meselesi yüzünden işlendiği ileri sürülmüştü.

Aile meclisi kararıyla 2 kadın vahşice öldürüldü

Adana'da üçüncü kadın cinayeti ise 10 Nisan günü akşam meydana geldi. Aynı evde kalan Senem Barık (31) ve Zeliha Sevgilibaş (21) akşam dede, oğlu ve torunları tarafından alınarak boş bir araziye götürülüp burada pompalı tüfeğin dipçiği ile işkence yapıldıktan sonra kafalarından vurularak öldürüldü. Polis olaydan sonra Doğan Barık'ın (19) işlediğini belirledi. Polis araştırmaya derinleştirdiğinde cinayete aile meclisi Senem Barık'ın kayınbabası Hikmet Barık, oğulları Davut, Ayhan, Savaş ile torunları Doğan ve O.Barık'ın gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlılar çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kadınlar topluca öldürüldü

Dördüncü olay ise Ceyhan ilçesinde 23 Nisan günü meydana geldi. Davut S. (43), kendisinden ayrılmak isteyen eşi Saadet S.'yi (40) vücudunun 8 yerinden bıçaklayıp sabaha kadar başında ölmesini bekledi. Öldükten sonra sağlık ekiplerini arayıp eşinin intihar ettiğini söyledi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının 8 yerinde bıçak izi olduğu ve ölümünün üzerinden zaman geçtiği için polise haber verdi. Gözaltına alınan koca polise herşeyi anlattı. Zanlı çıkarıldığı mahkame tarafından tutuklandı.

Beşinci olayda 30 Nisan günü Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Ortak su faturasının ödenmesi meselesi yüzünden çıkan kavgada ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi, Dokuztekne Sokak'ta Yusuf Albayrak, cinnet geçirince, üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeylerinin üzerine kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet Mustafa ve Ahmet Albayrak kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm Albayrak ve Teslime Albayrak'ı da çalıştıkları bağda tabancayla vurarak öldürdü. Annesinin yanında bulunan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Furkan Albayrak ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra tabancayla intihar etmek isterken yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından ikna edilerek gözaltına alınan Yusuf Albayrak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Altınca olay ise 3 Mayıs günü saat 20.00 sularında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 sokakta bulunan 5 katlı Birlik Apartmanın 3. katında meydana geldi. Denizhan Dener’e (36) kız isteme konusu nedeniyle eniştesi emekli Vali İsmet Metin (76), valinin eşi olan halası Nurşen Metin (68), kuzeni Senem Metin (49), halası Gönül Cengiz (66) ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz (38), damat adayı Denizhan Dener’in evinde buluştu. Hanım Kaya (25) isimli kızı isteme konusunda yaşanan tartışmanın ardından cinnet getiren damat adayı Denizhan Dener, silahla halası Gönül Cengiz, halasının oğlu Suphi Cumhur Cengiz, eniştesi eski Vali İsmet Metin ve halası Nurşen Metin, eski valinin kızı Senem Metin'i silahla vurarak öldürdü. Bu olayda 3 kadın hayatını kaybetti.

Uyuşturucu parası vermeyen yengesi ve komşu kadını öldürdü

Adana'da yaşanan diğer cinayet olaylarında ise Ümit K. kendisini aldattığını ileri sürdüğü Aynur K.'yı öldürüp tutuklandı. Bir başka olayda ise Ömer T. isimli şahıs, kardeşinin eşi Fadime T.’nin evine gelerek uyuşturucu almak için para istedi. Yengesinden olumsuz cevap alınca öfkelenen şahıs, yeğeninin gözü önünde yengesini karnından bıçakladıktan sonra evde misafirlikte bulunan Azize Sabuncu’yu da bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçan şahıs yakalanıp tutuklanırken, kadınlar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybett. Bir başka olayda ise 4 çocuk annesi Fatma Özkale (47), ikinci evliliğini taksicilik yapan Halit K. (49) ile yaptı. Halit Küçük, iki katlı sıvasız evini de eşinin üzerine yaptırdı. Ancak çift bir süre önce boşandı. Boşanınca Halit K. evi istedi ancak eski eşi evi vermeyince onu hem bıçaklayıp hem de tabanca ile vurarak öldürdü. Halit K. polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bir başka olayda ise bara eğlenmeye giden Elif Çil (40) kıskançlık yüzünden çıkan kavgada sıkılan pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da bu yıl 7 ayda 46 olayda 66 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl 7 ayda 54 olayda 63 kişi hayatını kaybetti. 2016 yılında Adana'da 90 olayda 106 kişi hayatını kaybetmişti.

Fatih Keçe