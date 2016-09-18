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Adana'da 9 yılda 257 kişi boğuldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Adana’da DSİ’ye ait sulama kanallarında meydana gelen boğulma olaylarını Meclis gündemine taşıdı.

Adanada 9 yılda 257 kişi boğuldu

18 Eylül 2016 10:13

Karakaya; yıllardır özellikle yaz aylarında Adana’nın önemli gündemini oluşturan suda boğulma olaylarına çözüm bulunması amacıyla sorunu Meclis gündemine taşıdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi veren Karakaya, serinlemek için göllere, kanallara, baraj ve nehirlere giren çocukların boğulmalarını engellemek için emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin zaman zaman havadan ve karadan denetim yaptığını ama bunun sorunu çözmeye yeterli olmadığına dikkat çekti.

Son 9 yılda 257 kişi boğuldu
Adana’da şehrin ortasından geçen ve üzeri kapalı olmayan DSİ’ye ait sulama kanalları, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ile köylerdeki baraj ve nehirlerde Haziran ayından itibaren çoğu çocuk 5’i Suriye uyruklu 18 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini hatırlatan Karakaya, “Söz konusu boğulmalar uzun süredir Adana’nın gündemini meşgul etmektedir. DSİ, Adana Valiliği, jandarma ve emniyet verilerine göre göl, nehir ve sulama kanallarında 2008’de 21; 2009’da 23; 2010’da 21; 2011’de 27; 2012’de 32; 2013’te 34; 2014’te 40; 2015’te 36; 2016 yılının son 8 ayında ise 23 olmak üzere son 9 yılda 257 kişi boğularak can vermiştir. Boğulmaların önüne geçebilmek için bahse konu sulama kanalları, nehir ve göllerde acil tedbirler alınmalıdır” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya; önergede Bakan Veysel Eroğlu’na, DSİ’ye bağlı olan Seyhan Baraj Gölü, Seyhan Nehri ve kent içinden geçen sulama kanallarında boğulmaların önüne geçebilmek için hangi tedbirlerin alındığını, çocukların ve gençlerin serinleme ihtiyacını gidermek için bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. 


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